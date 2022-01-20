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Formula 1 Haberler

Wolff: "Yeni kurallarla, artık bir saniye önde olan bir takım görmeyeceksiniz"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, yeni kurallarla birlikte takımlar arasında artık büyük farklar olmayacağı görüşünde.

Wolff: "Yeni kurallarla, artık bir saniye önde olan bir takım görmeyeceksiniz"

Formula 1'de ne zaman büyük kural değişiklikleri olsa, bundan bir veya birkaç takım avantaj sağlıyor. Bunun örnekleri son yıllarda açık ve net şekilde görüldü.

Mercedes, 2014'te turbo hibrit motorlar geçilmesinin ardından sekiz takımlar ve yedi pilotlar şampiyonluğu elde etti. Bir noktada Mercedes, herkesten 1 saniye kadar hızlıydı.

Yeni kurallara geçilmesiyle birlikte yeniden böyle bir şey yaşanma ihtimalinden endişe ediliyor. Ancak böyle bir fark olsa bile, bunun kapanma ihtimali öncesine kıyasla daha fazla olacak çünkü araçların geliştirilebileceği alanlar çok kısıtlı.

Auto Motor und Sport ile olan son röportajında Toto Wolff, çeşitli konulara değindi ve bunlardan birisi de yeni düzenlemelerdi.

Bir takımın kuralları en iyi şekilde yorumlayarak öne geçmesinden endişe edip etmediği sorulduğunda Wolff şöyle yanıt verdi: "Bütçe sınırının pek çok şeyi aynı seviyeye getireceğine inanıyorum."

"Bir kişi bir boşluk bulur ve onunla ilerlerse, herkes o çözümü kopyalayacak. Araçların hepsi birbirine çok benzeyecek."

"İlk yıl elbette araçlar arasında farklılıklar olabilir. Fakat sonrasında bu bile kalmayacak. Artık bir saniye önde olan bir takım olmayacak."

Mercedes 2022 F1 car

Mercedes 2022 F1 car

Fotoğraf: Mercedes AMG

Kış aylarının gündemde olan konularından birisi, Red Bull'un geçen yılki aracını sezon boyunca geliştirdiği için, bu yıl dezavantajlı duruma düşebileceğiydi.

Bunun Mercedes için bir avantaj olup olmayacağı sorusuna Wolff, "Geçen yıl da öyle düşündük. Sonra kurallar değişti ve sahip olduğumuz avantaj ortadan kalktı."

"2022 araçlarının gelişim süreci şu anda o kadar yoğun bir şekilde ilerliyor ki, kimin daha iyi ve daha akıllıca hareket ettiğini bilemezsiniz." cevabını verdi.

Bu yıl değişen şeylerden birisi de 145 milyon dolarlık bütçe sınırının 140 milyon dolara kadar inmesi gibi görünüyor.

Bütçe sınırıyla ilgili genel görüşünü paylaşan Wolff, "Elbette daha fazla para harcayabilen takımlar, başlangıçta bunun kendilerinden alınmasından memnun olmadılar."

"Fakat [o noktada işler] Red Bull, Ferrari ve bizim aramızda bir silahlanma yarışına dönüşmüştü."

"Oysa şimdi her şey daha dengeli olacak. Gelecekte beş ya da altı takımın zaferler için mücadele edeceğini düşünüyorum."

"Bu spor için iyi bir şey. Mesela Superbowl'da her zaman aynı takımın kazandığını göremezsiniz." dedi.

Wolff, bütçe sınırı nedeniyle en çok hangi alanda küçülmeye gittikleri sorusuna, "Belirleyici bir rol oynayan tek bir faktör yok. Performans kaybını en aza indirmek kaydıyla, tüm yönleri ele aldık."

"Bütçe sınırı olmasa farklı şeyler yapabilirdik. Örneğin, yeni bir şasi üretebilir veya aracı daha güçlü hale getirebilmemiz için yeni bir arka taraf tasarlayabilirdik." cevabını verdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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