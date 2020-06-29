Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

Son dünya şampiyonu Mercedes, bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP öncesinde Pazartesi günü Mercedes W11 aracının yeni renk düzenini tanıttı.

Mercedes, 1951 yılına kadar uzanan F1 tarihi boyunca hep gümüş renkle yarıştı ama yeni sezonun tamamı için siyah renk düzenine geçme kararı aldı.

Yeni siyah renk düzeninde ana sponsor INEOS'un kırmızı logolar ve motor kapağındaki yıldız tasarımı ile isim sponsoru Petronas'ın yeşil çizgileri korunuyor. Ayrıca aracın Halo kısmında "End Racism" mesajı taşınıyor.

Takım başkanı Toto Wolff, "Irkçılık ve ayrımcılığın toplumumuzda, sporumuzda veya takımımızda yeri yok. Mercedes'in temel inancı budur. Ancak sessiz kalırsak doğru inançlara ve doğru zihniyete sahip olmak yeterli olmaz."

"Sesimizi ve küresel platformumuzu, saygı ve eşitlik için kullanmak istiyoruz. Silver Arrow (Gümüş Ok), takımımız ve sporumuzda daha fazla çeşitliliğe olan bağlılığımızı göstermek amacıyla 2020 sezonunun tümünde siyah rengi taşıyacak." dedi.

Böylelikle Mercedes, Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle birlikte başlayan küresel protestoların ardından son derece önemli bir adım atmış olacak.

Mercedes, yeni sezonun öncesinde renk düzenini değiştiren ikinci takım oldu.

Williams da ROKiT ile yollarını ayırmasının ardından cuma günü yeni renk düzenini tanıtmıştı.