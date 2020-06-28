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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Avusturya GP, ters grid olmadan bile heyecan verici olacak"

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Brawn: "Avusturya GP, ters grid olmadan bile heyecan verici olacak"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Haz 2020 12:14

Ross Brawn, ters gridli sıralama yarışı formatının reddedilmesine rağmen önümüzdeki haftalarda yapılacak Avusturya yarışlarının heyecan verici olacağını düşünüyor.

F1, 5 ve 12 Temmuz'da Avusturya'daki Red Bull Ring'de arka arkaya yarışlar düzenleyecek ve uzun bekleyiş nihayet sona erecek.

F1 tarihinde ilk kez bir pistte aynı sezonda birden fazla yarış yapılacak ve ayrıca Silverstone'daki yarış da iki kez gerçekleşecek.

Başlangıçta F1 yönetimi, Avusturya'daki ikinci yarışta ters gridli sıralama yarışı formatını kullanmayı düşünmüştü.

Ancak Mercedes fikre karşı çıktı ve takımlar oybirliğiyle destek vermediği için fikir reddedildi.

Ross Brawn,  #thinkingforward röportaj serisinin son bölümünde bu konu hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Brawn, FIA eConference'taki röportajda şöyle dedi: "Şampiyona sıralamasına göre tersten dizilmiş bir sıralama yarışı formatını tanıttık ve bu, doğrudan pazar günkü ana yarış etkinliğiyle bağlantılı olacaktı."

“Bunu geçen yıl tartıştık ve oldukça iyi bir destek aldık, ancak oybirliği yoktu. Bu yıl da aynı durum oldu. Bazı takımlar yapmamız gereken şeyin bu olduğunu hissetmiyorlar."

"Mevcut durum nedeniyle iki yarış yapmamız gereken yerlerle ilgili endişemiz vardı. Avusturya'da ve Silverstone'da iki yarış olacak. Muhtemelen yılın ilerleyen kısmındaki pistlerin bazılarında yine iki yarış olacak."

“İkinci yarışta, farklı bir format denemek için bir fırsat olup olmadığını görmeye çalıştık." dedi.

Brawn, pistlerdeki ikinci yarışlar için farklı değişiklikler yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

İkinci Silverstone yarışında takımlara farklı tür lastikler verilecek ve Bahreyn'de de alternatif pistin kullanılması bekelniyor.

Ancak Brawn, Avusturya'nın değişiklikler olmasa bile heyecan verici geçeceğini düşünüyor.

“Lastik seçimi ile ilgili yapabileceğimiz küçük bir veya iki şey var. Ancak bunlar oldukça küçük şeyler. Ters grid daha büyük bir adımdı."

“Yılın ilerleyen kısmında bir veya iki pistte farklı konfigürasyonda çalışma imkanı olabilir. Bu nedenle pisti farklı konfigürasyonlarda kullanarak iki farklı yarış yapma imkanı varsa, bu bir fırsat olabilir."

“Ama Avusturya'nın oldukça heyecanlı olacağını tahmin ediyoruz. Sezonun başlangıcı olacak ve sanırım orada hiçbir şey yapmasak bile iki heyecan verici yarış göreceğiz."

“Ama belki de yıl sonuna doğru bu değişikliklere bakabiliriz."

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Editör Luke Smith

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