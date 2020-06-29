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Formula 1 / Son dakika

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

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Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
29 Haz 2020 11:45

Formula 1 yorumcusu Martin Brundle, 2020 sonunda Ferrari'den ayrılığı kesin olan Sebastian Vettel'in takımla son sezonunda daha hızlı olabileceğini düşünüyor.

Vettel ve Ferrari, koronavirüs tatili içerisinde henüz daha sezon başlamadan sene sonunda yollarını ayıracaklarını duyurdular. Bazıları Vettel'in bu nedenle takım içerisinde geri plana düşüp yavaş kalabileceğini iddia etti.

Ancak Sky F1'in yorumcusu olan Brundle tam tersi olabileceğini, Vettel'in bu sene rahatlamayla her şeyini verebileceğini söyledi.

Motorsport.com'un da olduğu organizasyonda konuşan Brundle, "Dürüst olmam gerekirse Vettel'in uçacağını düşünüyorum. Geçmişte takım emirleri konusuna pek önem vermedi. Red Bull'da Martk Webber, Ferrari'de Leclerc ile bunu gördük."

"Onun bu tür şeylerle ilgileneceğini düşünmüyorum. Kendisi için sürecektir. Bu konuda şüphe yok. F1'de kalmak isteyecek mi? Muhtemelen bunu isteyeceğinden eminim. Renault fabrika takımını ister mi ya da başka bir şeyle ilgilenir mi? Bunu görmemiz gerekiyor."

"Ancak onun iyi olacağını düşünüyorum. Onun hızını kaybettiğini sanmıyorum. Yakın mücadelelerde biraz karar verme sürecinde kaybı olabilir ancak yine de büyüleyici bir mücadele olacak. Oldukça açık bir şekilde Ferrari gelecekteki adamını destekleyecek ancak birçok kişi geçen sene de bunu yaptıklarını söyleyebilir." dedi.

Brundle, Vettel'in sene sonunda ayrılacak olması nedeniyle takım içerisindeki çalışma şekli konusunda bazı tuhaflıkların olabileceğini ancak takvimin çok sıkışık olmasının durumu hafifletebileceğini söyledi.

Brundle, "Garaj içerisinde yürüdüğünde bir nevi istenmeyen adam olacak çünkü bir sonraki sene başka takıma gitme ihtimaline karşı bir şey bilmesini istemeyecekler. Bu tür küçük şeyler olacak. İnsanlar yere ya da sağa sola bakacaklar. O ise çıkış yolunda olacak."

"Takıma ilk katıldığınızda bunu anlamazsınız. Fabrikaya gidersiniz, bu heyecan vericidir ve herkes sizi gördüğü için mutlu olur. Koltuk ayarı yaptırırsınız, potansiyel vardır ve geleceğe heyecanla bakarsınız. Çıkış yoluna girdiğinizde ise rahatsız edici bir durum ortaya çıkar. Bu süreçten geçmeniz gerekir. Bu açıdan yarışların çok sık aralıklarla gerçekleşecek olması yardımcı olacaktır."

"Bu yüzden... Seb'in kesinlikle uçacağını düşünüyorum. Ancak bir sonraki durağı neresi olacak? Ya da bir yere gitmek istiyor mu? Dört şampiyonluktan ve bankadaki parasından memnun mu? Ailesi var. İlk 3 dışında bir takımda olmak isteyip istemediğini, böyle bir tutkusunun ve motivasyonunun olup olmadığını görmemiz lazım. Ben fırsatı varsa devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Sky F1'in bir diğer uzmanı Johhny Herbert da Vettel'in daha iyi olacağını düşünüyor.

Herbert, "Muhtemelen kötü bir durumda değil çünkü artık omuzlarında yük olmayacak. Ben her zaman onların bütün paketinde sorun olduğunu düşünüyorum."

"Omuzlarında her zaman Ferrari, tifosi ve İtalya yükü vardı. Artık bu yükten kurtulmuş oldu." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

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Editör Jonathan Noble

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