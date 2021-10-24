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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Mercedes, Austin'deki tümseklerden dolayı aracında değişikliklere gitmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, COTA pistindeki tümseklerden dolayı araçlarında değişikliklere gitmeselerdi; Amerika GP'yi bitirememe riskleri olduğunu söyledi.

Mercedes, Austin'deki tümseklerden dolayı aracında değişikliklere gitmiş

Wolff, antrenman turlarında araçlarının tabanlarının tümsekli pistin yüzeyine sürtmesinin ardından araçlarının yarışı bitirebilmesi için değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. 

Mercedes'in şampiyonadaki ana rakibi Red Bull'da da benzer bir durum yaşanmıştı ve Max Verstappen'in arka kanadında çatlaklar bulunmuştu. FIA'nın izniyle birlikte, Red Bull sıralama turlarından önce iki aracındaki parçaları da güçlendirebilmişti. 

COTA pistinin tümsekli yapısından dolayı sıralama turları öncesinde değişikliklere gittiklerini belirten Wolff, şunları söyledi: "Antrenman turlarında araç oldukça sert bir şekilde yere sürtüyordu ve bu da aracı kırıyor. Biz de aracı kırmamak ve yarışı çıkarabilmek için hasarı azaltıcı adımlar attık." 

"Pistte daha hızlı gitmekten taviz verdik ama belki de bu, yarışı bitirebilmemiz için bir gereklilikti." 

Sıralama turlarında Lewis Hamilton, pole pozisyonunun sahibi olan Verstappen tarafından geçilmiş; Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas ise dördüncü olabilmişti. Fin pilot, motorunda yeniden değişikliğe gidildiğinden ötürü aldığı 5 sıra grid cezası nedeniyle bugünkü yarışa 9. sıradan başlayacak. 

Mercedes'in beklentileri karşılayamadığını belirten Wolff, antrenmanların ardından Mercedes'in gerilediğini dile getirdi.

Wolff, bu gerilemenin nedeninin tümseklerle başa çıkmak için yapılan değişiklikler olabileceğini ima etti ancak yine de geri kalmalarının nedenini tam olarak bulamadıklarını vurguladı.

"Performans kaybımızın nedenini henüz bulamadık. Cuma gününden sıralamaya kadar performans kaybettik. Bu performansın nerede olduğunu henüz bilmiyoruz ve henüz doğru açıklamalara sahip değiliz. Ancak açık bir şekilde beklentilerimizi karşılayamadık." 

Henüz neden performans kaybettiklerini bulamadıklarını söyleyen Wolff, yarışta her şeyin değişebileceğini düşünüyor. 

"Yani eğer saf performansa bakacak olursanız, iki Red Bull da çok güçlü gözüküyor ve muhtemelen kağıt üzerinde önde olan araçlar onlar." 

"Ancak start senaryolarından ya da yarış dışı kalan araçlardan dolayı çok farklı yerlere giden Pazar günleri gördük. Bu yüzden de bugün her şey yaşanabilir." 

"Genel olarak sıralama sonucunun yarış sonucuna dönüştüğünü söylesem de şükürler olsun ki durum böyle değil ve bugün geri kazanabileceğimiz şeyler var. Umuyorum ki Valtteri, gridin ön tarafına gelebilir." 

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 

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