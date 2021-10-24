Alpine, Alonso'nun motorunu "performans artışı için" değiştirmiş

Çifte dünya şampiyonu, Alpine takımının yeni bir güç ünitesine geçme kararı almasının ardından pazar günkü Amerika yarışı için grid cezası aldı ve yarışa 19. sıradan start alacak.

Alonso, cuma günü bir su sızıntısı nedeniyle antrenman seansının henüz başında yolda kalmıştı ve bundan ötürü ellerindeki motorlar arasında değişiklik yapıldı. Ancak cumartesi günü, COTA pistinde yeni motora geçme kararlarının ardında dayanıklılık endişeleri değil, yeni motorun getireceği ekstra performans yatıyordu.

Alonso, Alpine'i bu kararı almayan iten faktörlerden birinin, takımın Austin'de yeterince rekabetçi olmaması olduğunu belirtti.

İspanyol pilot, "Bizim için en kötü şeyin, bu hafta sonu yeterince hıza sahip olmamamız olduğunu söyleyebilirim."

"Diğer pistlerden herhangi birinde rekabetçi görünürken, burada rekabetçi değiliz ve bu yüzden bunu anlamamız gerekiyor. Bu hafta sonu yeterince rekabetçi değildi ve motoru da bu nedenle değiştirdik."

“Dayanıklılık hâlâ iyi ve bu konuda bir sorun yok. Bakalım sondan başlayıp puan alabilecek miyiz." dedi.

Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, Alonso ile kalan altı yarış için yeni bir motora sahip oldukları için artık daha agresif şekilde yarışabileceklerini söyledi.

“Sezonun bir noktasında, motorun performansı ve ayrıca performans-dayanıklılık dengesi nedeniyle, parça havuzunuzda başka bir motora sahip olmak avantajlı hale geliyor."

Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bir motorun daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız, performanstan ödün vermiş olursunuz veya tam tersi olur. Kalan pistlere baktık ve geçiş yapmanın en kolay olduğu yer burasıydı."

"Haliyle bu ekstra motor bize gelecek yarışlar için ekstra motor sağlıyor."

Alpine, Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon'u şimdilik yeni motora geçirmemeyi seçti ancak sonraki üçlü yarışta durum değişebilir.

Ocon'un ilerleyen yarışlarda yeni bir güç ünitesine ihtiyaç duyup duymayacağı sorusuna Budkowski, "Bu noktada böyle bir plan yok. Performansa karşı dayanıklılık anlamında değerlendirmeler yapacağız ve eğer bir fırsat görürsek, yeni bir taneye geçiş yapabiliriz."

"Eğer böyle bir fırsat yoksa, devam etmek isteyip istemediğimizi göreceğiz." cevabını verdi.