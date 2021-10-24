Mercedes: "F1 motor sorunlarının Cowell'ın yokluğuyla ilgisi yok"

Son yıllara damgasını vuran Mercedes, içten yanmalı motorun dayanıklılığıyla alakalı sorunlar nedeniyle, 2021'in son kısmında epey zorlanmış vaziyette.

Valtteri Bottas, daha şimdiden bu yılki altıncı içten yanmalı motoruna geçmiş durumda ve Mercedes, Lewis Hamilton'ın yıl sonundan önce bir başka içten yanmalı motora daha geçmek zorunda kalabileceğini düşünüyor.

Britanyalı sürücü, bu değişiklik nedeniyle grid cezası alabilir ancak Mercedes'in en büyük endişesi, eğer bir yarışta motor sorunu ortaya çıkarsa ve Hamilton yarış dışı kalırsa, bunun şampiyonluk umutlarını büyük oranda etkileyecek olması gibi görünüyor.

Mercedes'in dayanıklılık konusundaki bu durumu, turbo hibrit motorlar döneminde karşı karşıya kaldığı en zor durumlardan biri ve bu sorun, takımın başarısındaki kilit isimlerden biri olan Andy Cowell'ın takımdan ayrılmasının ardından geldi.

Uzun yıllar Mercedes'in güç ünitesi departmanının başında yer alan ve turbo hibrit motorlar döneminde iyi motorun üretilmesine liderlik eden Cowell, geçen yılın ortasında Alman üreticinde ayrılmıştı.

Mercedes'in yaşadığı sorunların Cowell'ın yokluğuyla beraber daha da kötüleştiği yönünde görüşler var. Fakat takım patronu Toto Wolff, durumun böyle olmadığı konusunda ısrarcı.

Cowell'ın yerine gelen Hywel Thomas'ın da büyük bir deneyim sahibi olduğuna dikkat çeken Wolff, 2004'ten beri Mercedes'in motor ekibinin bir parçası olduğunu söylüyor.

Konu hakkında konuşan Wolff, "Bir organizasyonun gücü, sahip olduğu derinliktir. Andy, kendi döneminde bize katkıda bulunan eşsiz biri. Fakat Hywel ve onun etrafındaki kişiler de öyle."

"Bugün sahip olduğumuz yapıya %100 güveniyorum. Motor gelişimi bir gecede olan bir şey değil. İşler yolunda gittiğinde de gitmediğinde de uzun bir gelişim süreci vardır."

"Andy, geçmişteki başarılarımızın çok büyük bir parçasıydı ama Hywel ve diğer herkes de öyleydi. Bu sebeple bunu, organizasyondan ayrılmaya karar vermiş olan liderlerden birine yükleyebileceğimizi sanmıyorum. Sahip olduğumuz yapı içerisinde hâlâ gerçekten engin güçler var." dedi.

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport and Andy Cowell, Managing Director, Mercedes AMG High Performance Powertrains Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in motor departmanına olan güvenine rağmen Wolff, hem fabrika takımı hem de müşteriler için zor bir dönemden geçtiklerini kabul ediyor.

“Bu yıl dayanıklılık konusunda sıkıntı çektiğimizi görebilirsiniz. Valtteri ile altıncı motorumuza geçiyoruz ve bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değil."

“Aksine, sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz ve tam olarak [neler olduğunu] anlayabilmiş değiliz. Bence biz bir adım daha yakınız, bu nedenle motorları almak, direkt olarak, bizim için kolay değil. Tüm müşterilerimize motor sağlarken son gücümüzü ortaya koyuyoruz ve bu da önemsiz bir şey değil"