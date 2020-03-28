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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri'de her şey durdu: Melbourne'den gelen her şey kapalı durumda

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AlphaTauri'de her şey durdu: Melbourne'den gelen her şey kapalı durumda
Ekleyen:
, Editör
28 Mar 2020 17:13

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, takım patronu olarak bir Formula 1 takımının coronavirüs salgını sırasında çektiği sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Eğer her şey planlandığı gibi gitseydi Formula 1 dünyası, an itibariyle sezonun üçüncü yarışı olacak olan Vietnam'a doğru yola çıkıyor olurdu. Ancak coronavirüs pandemisi sebebiyle sezonun en erken 14 Haziran'da Kanada Grand Prix'i ile başlaması planlanıyor. 

Bu gelişmeler üzerine Formula 1 yönetimi, 19 Mart'ta yaptığı bir telekonferansta, yaz arasını erkene çekip an itibariyle yaşanılan karantinada takımların fabrikalarını kapatarak sezonu iki-üç hafta daha uzatma üzerine karar aldı.

AlphaTauri ile beraber, pandeminin Avrupa'daki merkezi olan Kuzey İtalya'da yerleşik bulunan Ferrari, 5 Mart itibariyle Maranello'da bulunan fabrikasını kapatarak bu kapatmayı uygulayan ilk takım oldu. AlphaTauri ise İtalyan hükumetinin önerisini dinleyerek Pazartesi günü itibariyle Faenza'da bulunan fabrikasını kapattı.

Geri dönüş tarihi sorulduğunda, "en yakın zamanda" cevabını veren enerji içeceği üreticisi Red Bull, çoktan çalışanlarını evden çalışma durumuna getirmişti. Bu durum, eşi ile beraber Faenza'nın merkezinde izole olan Franz Tost için de geçerli. 

Tost, salı günü saat 16.00'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün şu ana kadar tamamen telefon görüşmesi yaptım, çünkü burada yaşanan benzer durumlar İngiltere'de de yaşanmaya başladı. Bicester'da bir rüzgar tünelimiz var. Orijinal planımız rüzgar tünelini hafta sonuna kadar kullanmaktı."

"Ancak Başbakan Boris Johnson pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bile sadece gerekli işlere izin verdiğini söyledi. Bugün 14.00 itibariyle rüzgar tünelini kapattık. Orada çalışan takım üyelerimiz de şu andan itibaren evdeler."

"Tasarım ekipleri evden çalışabilirler. Finans departmanı da öyle. İnsan Kaynakları çalışmaya devam ediyor ancak bu durum onlar için daha zorlu. Lojistik departmanı da evden işini yapabiliyor." 

Lojistik konusunda ise Tost şu şekilde konuştu: "Melbourne'de bulunan tüm yükümüz hâlâ elimize ulaşmadı. Bunlar 25 Mart Çarşamba günü itibariyle Malpensa'ya gelecek."

"DHL ile ulaşım konusunda uzun görüşmeler yaptık. DHL, araçları ve diğer ekipmanları Faenza'ya getiremiyor. Bu yüzden ekipmanları gidip kendimiz alabilmek için polis departmanından izin almamız gerekti. Bu sorunu çözdük. Yarın (Çarşamba) çalışanlarımız gidip ekipmanları teslim alacaklar. Hepsi geri geldiğinde fabrika kapatma sürecimizi başlatacağız."

"Bir takım olarak önlemleri Şubat başında aldığımız için çok mutluyum."

"Hükumet tarafından 'kırmızı bölge' ülkelerinden gelen hiçbir çalışanımızı şirkete almadık, ama onlara: 'Lütfen evde kalın ve oradan çalışın.' dedik. Eğer onlar Venedikli olsalardı, onlara da evde kalıp 'tatil' yapmalarını söylerdik. Tüm risklerden kaçınmak istedik."

"Misafirleri şirkete kabul etmedik. Artık turlar yapılmıyordu. Daha sonra Barcelona testlerinde, riskli bölgelerden gelen misafirlerimizin de gelmemesini istedik. Örnek vermek gerekirse, Milano'dan bir sponsorumuz var. Onlar pek çok misafir ile gelmek istediler, ancak onlara evde kalmaları gerektiğini söyledik."

Tost'a göre alınan önlemler işe yaradı: "Şimdilik işe yaradı. Scuderia AlphaTauri bir tane bile coronavirüs vakası ile karşı karşıya kalmadı."

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Editör Efe Kahya

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