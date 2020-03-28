Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
243 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, Mercedes'e geçişle avantaj kazanabilir

paylaşım
yorumlar
McLaren, Mercedes'e geçişle avantaj kazanabilir
Ekleyen:
, Editör
28 Mar 2020 18:03

McLaren, Mercedes motoruna geçişle birlikte hem aerodinamik anlamda hem de motor gücü anlamında avantaj kazanabilir.

Coronavirüs pandemisi Formula 1 dünyasını da önemli oranda etkiledi. Bunlar arasında normalde 2021'de kullanılması planlanan teknik düzenlemelerin 2022 yılına ertelenmesi de yer alıyor.

McLaren, 2021 yılında Renault'dan Mercedes motoruna geçeceğini açıklamıştı. Ancak yeni şasilerin ertelenmesi, bu geçişle ilgili şüphelere yol açtı. Ayrıca şasilerin dondurulacak olması, motor değişikliğine izin verilip verilmeyeceği sorusunu da beraberinde getiriyordu.

Ancak Woking merkezli ekibin patronu Andreas Seidl, gerekli değişiklikleri yapmalarına izin verildiğini doğruladı.

Değişiklik yapma ihtiyacı, farklı üreticilerin güç üniteleri arasında var olan sayısız farklılıklardan kaynaklanıyor.

Boyut farklılıklarından ötürü aracın paketlemesi tamamen farklı oluyor. Bu nedenle motor kapağının bulunduğu gövde kısmını değiştirmeden farklı bir motor yerleştirmek mümkün olmuyor.

Seidl, 2021'de yapabilecekleri değişikliler hakkında bilgi vermedi ancak McLaren, bu yıla kıyasla aracın arka kısmını tamamen değiştirmek zorunda kalacak.

Woking merkezli ekip için iyi haberlerden birisi Mercedes motorunun Renault motorundan daha ince ve kompakt olması. Dar boyut, aracın arka tarafındaki hava akışının daha verimli olmasını sağlıyor.

Bu da aerodinamik anlamda kazanca yol açıyor ve direnç azaldığı için de aracın düzlüklerdeki hızı artıyor.

Ayrıca ağırlık farklılıkları da McLaren için faydalı olacak.

McLaren, aracın arka tarafını Renault motoruna kıyasla daha kompakt hale getirebilecek.

Bu işin sadece şasi kısmıydı. Gümüş Oklar'ın güç ünitesi, Renault'ya kıyasla daha verimli ve genel olarak daha güçlü.

Bu da McLaren'a ekstra güç getirecek.

Tüm bunlar, 2021'de McLaren'a avantaj getirecek gibi görünüyor.

Sonraki haber
AlphaTauri'de her şey durdu: Melbourne'den gelen her şey kapalı durumda

Önceki haber

AlphaTauri'de her şey durdu: Melbourne'den gelen her şey kapalı durumda

Sonraki haber

Alonso: "Her seçeneği değerlendireceğim"

Alonso: "Her seçeneği değerlendireceğim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
75 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
23:00
11:00
FP2
Cmt 13 Haz
Cum 12 Haz
03:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
23:00
11:00
Sıralama
Paz 14 Haz
Cmt 13 Haz
02:00
14:00
Yarış
Pzt 15 Haz
Paz 14 Haz
02:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Her seçeneği değerlendireceğim"

2
Formula 1

Coulthard: "Yarışlar yakında seyircisiz şekilde başlayabilir"

3
Formula 1

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklif etti"

4
Formula 1

Briatore: "Kaza skandalında masumdum ve bu kanıtlandı"

5
Formula 1

McLaren, Mercedes'e geçişle avantaj kazanabilir

Son Videolar

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Son Haberler

Alonso: "Her seçeneği değerlendireceğim"
F1

Alonso: "Her seçeneği değerlendireceğim"

McLaren, Mercedes'e geçişle avantaj kazanabilir
F1

McLaren, Mercedes'e geçişle avantaj kazanabilir

AlphaTauri'de her şey durdu: Melbourne'den gelen her şey kapalı durumda
F1

AlphaTauri'de her şey durdu: Melbourne'den gelen her şey kapalı durumda

Karantina Günlükleri: Honda
F1

Karantina Günlükleri: Honda

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklif etti"
F1

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklif etti"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.