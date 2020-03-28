McLaren, Mercedes'e geçişle avantaj kazanabilir

Coronavirüs pandemisi Formula 1 dünyasını da önemli oranda etkiledi. Bunlar arasında normalde 2021'de kullanılması planlanan teknik düzenlemelerin 2022 yılına ertelenmesi de yer alıyor.

McLaren, 2021 yılında Renault'dan Mercedes motoruna geçeceğini açıklamıştı. Ancak yeni şasilerin ertelenmesi, bu geçişle ilgili şüphelere yol açtı. Ayrıca şasilerin dondurulacak olması, motor değişikliğine izin verilip verilmeyeceği sorusunu da beraberinde getiriyordu.

Ancak Woking merkezli ekibin patronu Andreas Seidl, gerekli değişiklikleri yapmalarına izin verildiğini doğruladı.

Değişiklik yapma ihtiyacı, farklı üreticilerin güç üniteleri arasında var olan sayısız farklılıklardan kaynaklanıyor.

Boyut farklılıklarından ötürü aracın paketlemesi tamamen farklı oluyor. Bu nedenle motor kapağının bulunduğu gövde kısmını değiştirmeden farklı bir motor yerleştirmek mümkün olmuyor.

Seidl, 2021'de yapabilecekleri değişikliler hakkında bilgi vermedi ancak McLaren, bu yıla kıyasla aracın arka kısmını tamamen değiştirmek zorunda kalacak.

Woking merkezli ekip için iyi haberlerden birisi Mercedes motorunun Renault motorundan daha ince ve kompakt olması. Dar boyut, aracın arka tarafındaki hava akışının daha verimli olmasını sağlıyor.

Bu da aerodinamik anlamda kazanca yol açıyor ve direnç azaldığı için de aracın düzlüklerdeki hızı artıyor.

Ayrıca ağırlık farklılıkları da McLaren için faydalı olacak.

McLaren, aracın arka tarafını Renault motoruna kıyasla daha kompakt hale getirebilecek.

Bu işin sadece şasi kısmıydı. Gümüş Oklar'ın güç ünitesi, Renault'ya kıyasla daha verimli ve genel olarak daha güçlü.

Bu da McLaren'a ekstra güç getirecek.

Tüm bunlar, 2021'de McLaren'a avantaj getirecek gibi görünüyor.