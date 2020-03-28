Karantina Günlükleri: Honda

Birçok takım tek bir merkezî fabrikaya sahipken ya da birbirine yakın mesafede departmanlara sahipken, Honda’nın Milton Keynes uydu merkezi ile Sakura merkezi arasında 9656 kilometre yer alıyor. Bu da işleri biraz zorlaştırıyor.

Racer’a konuşan Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, “Avustralya yarışının cuma günü ertelenmesinin ardından yapılan işin büyük kısmı lojistikle ilgiliydi. Personeli, güç ünitesini ve tüm ekipmanı İngiltere’ye ve Japonya’ya götürmeliydik. Takımdaki bazı isimler farklı uçuşlar yaparken, diğerleri orijinal plana sadık kaldı ve pazar veya pazartesi günü eve döndü.”

“Honda, yarış takımındaki herkesin iki hafta süreyle kendilerini karantinaya almaları gerektiğine karar verdi ve bu isimler artık evden çalışıyor.”

“Lojistik tarafın yanı sıra, Avustralya’nın iptal edildiğini öğrenir öğrenmez Japonya’daki mühendislerimizle yakın gelecekteki olası senaryoları düşünerek bir çalışma planı hazırlamaya başladık.”

“Hâlâ Red Bull, Red Bull Technologies ve AlphaTauri’yle temas halindeyiz. Ancak bu artık genelde telekonferansla, e-posta ile oluyor.”

“Lojistik anlamda, böyle bir durumda proaktif olmak mümkün değil. Çünkü kimse yarışlara ne zaman devam edeceğimizi bilmiyor. Ancak takvimdeki ilk sekiz yarışın ertelendiğini ya da iptal edildiğini biliyoruz, böylece buna göre planlama yapabiliriz.”

“FIA ve ticari hak sahipleri bizi bilgilendiriyor ve sürekli olarak organizatörler, hükümetler ve diğer paydaşlarla temas halindeler. Şimdilik, tüm takımlar gibi yapabileceğimiz tek şey beklemek ve takvime ne olacağını görmek.”

“Honda’nın yaşadığı eşsiz sorun, iki farklı ülkede, İngiltere ve Japonya’da merkezinin bulunması. Bu yüzden pandemi konusunda ilgili hükümetlerin uyguladığı farklı kısıtlamalara uymak gerekiyor.”

“Normal bir sezonda bile, F1’de teknik iş ve lojistik anlamında çok hızlı tepki vermeye hazır olmanız gerekiyor. Bu yüzden, yarışmaya tekrar başlayacağımız zaman buna hazır olmamız gerek.” ifadelerini kullandı.

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