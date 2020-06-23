McLaren, "yeniden finansman" için ipotekleri kaldırmaya çalışıyor

McLaren'ın bu girişimi, Woking tesislerinin ve McLaren yarış araçlarını içeren koleksiyonun daha önceden verilen senetler nedeniyle üzerinde bulunan ipotekle alakalı.

Gelecek haftalarda uzun vadeli geleceğini garanti altına alabilmek için ihtiyacı olan 280 milyon pound'luk finansmanı bulmayı hedefleyen McLaren Grubu, bu kapsamda belli bölümlerdeki ipoteğin kaldırılmasını istiyor.

McLaren'ın bu konuda hızlı çözüm bulunması yönündeki talebi, yeniden finansman ihtiyacının ne kadar acil olduğunu işaret ediyor.

Mahkemede yapılan savunmada, "Grup olarak kısa vadede sorumluluklarımızı yerine getirecek yeterli finansmana sahip olsak da, 17 Temmuz 2020 tarihine kadar daha fazla finansman bulmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak 280 milyon pound olan bu ek finansman, 2021'de operasyonlarımızı destekleyebilmemiz için yeterli olacak."

"Bu durum, McLaren Grubu'nun bir hatası değil. Birleşik Krallık ekonomisinde tahribata neden olan ve milyonlarca insan ile birçok şirketin geleceğini tahdit eden COVID-19 pandemisi bu duruma neden oldu."

"Önerilen işlemler, grubun 2021'de devam edebilmesini sağlayacak gerekli ek finansmana ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede nakit akışı krizi ve değer düşmesi yaşanmadan, grubun alacaklılarına çok ciddi bir fayda sağlayacak." sözlerine yer verildi.

McLaren'ın nakit akışının durmasını engellemek için önermiş olduğu işlemlerde, McLaren Grubu'nun belli varlıklarını satması, onları yeni sahiplerinden yeniden kiralaması ya da koleksiyon içerisinde yer alan araçların belli bir kısmını dış bir yatırımcıya satması gibi seçenekler yer alıyor.

Koleksiyon içerisinde yer alan araçlarla alakalı alternatif teklif ise, onları grup içerisinde yeni bir yan kuruluş oluşturarak oraya satmak ve bu sayede 3. parti bir kuruluştan kredi çekmek şeklinde.

Ancak şu ana kadar McLaren'ın mülkleri ve araçları üzerindeki ipotek kaldırılamadığı için, McLaren planlarında bir ilerleme kaydedemedi.

İpoteğin kaldırılması için McLaren Holding, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'ne 8 Haziran'da başvuru yaptı.

McLaren, mülkleri üzerindeki ipoteğin belli koşullar altında kaldırılması gerektiğini ve şirketin öngörülen koşulların olup olmadığını kanıtlayabileceğini savunuyor.

McLaren Grubu'nun bu planlarını mevcut senet sahibi yatırımcı kişilerin ve şirketlerin kabul etmediği için sıkıntı yaşıyor. Daha önceden ipotek karşılığı yatırım yapan bu gruplar, McLaren'ın mevcut girişiminin kanunlara aykırı olduğunu savunuyorlar ve karşı çıkıyorlar. Bu konuda bir orta yol bulunamazsa McLaren Grubu, onların alternatif finansman önerilerini, onların şartlarıyla kabul etmekten başka bir çözüm bulamayabilir.

Bu konuda zamanlama büyük önem taşıyor. McLaren Grubu, senet sahibi grupların taktiklerinin zaman kaybına neden olduğunu savundu.

Geçtiğimiz cuma uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen duruşmada Yargıç Anthony Mann, zamanlamanın pek iyi olmadığını söyledi ancak hızlı bir çözümün gerektiğini kabul etti. Bu kapsamda bir sonraki duruşma tarihi 2 Temmuz olarak belirlendi.