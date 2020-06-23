F1, 2020'de televizyon yayınında yeni "anlık" grafikler kullanacak

Amazon Web Services ile olan işbirliği sayesinde F1, bu sene geçen seneye göre yeni 6 yani grafik kullanacak.

Bunlardan birincisi Avusturya GP'den itibaren ekranlara gelecek "Araç Performans Puanı" olacak. Bu rakamlar motor gücü, yol tutuşu, yere basma gücü ve sürüklenme verilerini içeren araç gücüne göre belirlenecek. 4 temel ölçü de hesaplamalarda kullanılacak: Düşük hızlı viraj performansı, yüksek hızlı viraj performansı, düzlük performansı ve araç kontrolü.

70. yıl dönümü GP olarak adlandırılan İngiltere'deki ikinci yarıştan itibaren mevcut pilotların geçmiş pilotlara göre kıyaslandığı Nihai Pilot Hız Kıyaslaması özelliği olacak. Bu alanda 1983'e kadar kıyaslama yapılabilecek.

Belçika GP'den itibaren Yüksek hızlı ve düşük hızlı viraj performansı grafiği ekranlara yansıyacak. Bu grafikte pilotların 175 km/s üzeri yani "yüksek hızlı" virajlarda nasıl performans gösterdikleri ile 125 km/sa yani "düşük hızlı" virajlarda nasıl performans gösterdikleri ekranlara yansıyacak.

F1 ve AWS, sezonun ikinci yarısında 3 farklı grafiği daha ekranlara yansıtacak. Bunlardan birisi Pilot Yetenek Skoru, diğeri Araç/Takım Gelişim Oranı ve Genel Sezon Performansı ve sonuncusu Sıralama ve Yarış Performansı Tahmin Grafiği.

Pilot Performans Skoru; sıralama sonucu, startlar, yarış performansı, lastik yönetimi, geçiş ya da savunma stili gibi farklı performansları baz alarak pilotlara puan verecek.

Şu ana kadar F1, pitten çıkış hızı, tahmin edilen pit stop stratejisi, pit aralığı, mücadele tahmini, pit stratejisi savaşı ve lastik performansı gibi grafikleri ekranlara getirmişti.