Ecclestone: "Umarım Ferrari, Vettel'e adil davranır"

Sebastian Vettel, sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak ve bu ayrılık öncesinde 2020 sezonunu İtalyan takımla tamamlaması gerekecek.

Bu, pek de eşine rastlanır bir durum değil çünkü genellikle takımlar sezon başlayınca sürücünün performansını değerlendirip ona göre karar veriyor.

Fakat koronavirüs nedeniyle Ferrari, sezon başlamadan Vettel'le yollarını ayırma kararı aldı.

Şimdi Vettel'in takımın çıkarlarından çok, kendi çıkarlarına odaklanabileceği yorumları yapılıyor. Ama aynı zamanda Ferrari'nin de Vettel'i ikinci pilotluğa çekeceği yönünde görüşler var.

Bernie Ecclestone da Ferrari'nin Vettel'e karşı dürüst olmasını ümit ediyor.

Blick gazetesine konuşan 89 yaşındaki Ecclestone, "Açıkçası Sebastian'ın şimdi tek bir hedefi olacak: hem sıralama turlarında hem de yarışta Charles'ten daha hızlı olmak. Bence onun önüne geçmek için her şeyi yapacak. Umarım Ferrari, Sebastian'a karşı adil davranır."

"Sebastian zihinsel olarak çok güçlü bir pilot ve gerçek bir profesyonel." dedi.

Ecclestone ayrıca RTL'nin F1 yayınlarını bırakmasını, Vettel'in ayrılığına bağlıyor.

"RTL'nin 30 yıl sonra Formula 1'den ayrılması Vettel'in gidişiyle ilgili. O olmadan seyircilere sundukları ana karakterlerini kaybedecekler. İsviçre ve Avusturya'daki televizyon şirketlerinin nasıl tepki vereceğini de merak ediyorum. ”