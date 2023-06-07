McLaren: "Red Bull'dan Marshall ile anlaşmak, kaçırılmaması gereken bir fırsattı"

Red Bull Racing'in mühendislik bölümü başkanı olan Marshall, McLaren ile anlaştı ve Ocak ayında takıma mühendislik ve tasarım alanlarında teknik direktör olarak katılacak.

Sadece iki ay önce McLaren, üç teknik direktöre dayalı bir yeniden yapılanma açıkladığında, bu görev Neil Houldey'e verilmişti.

Marshall'ın takıma katılabileceği anlaşıldıktan sonra, Houldey kenara çekilip onun yardımcısı olmayı kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Stella, "Neil her zaman sürecin bir parçası oldu. Konuşmaların içindeydi, aslında bu süreçte bir takım oyuncusu olarak davrandı."

"Ve Neil'a kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söylediğimizde, çözümü birlikte detaylandırdık."

"F1'deki en hızlı aracı tasarlamak için doğru standartları oluştururken mühendislik ve tasarım açısından yapılacak çok şey var. Bunun için teknik otorite olan Rob ile çok güçlü bir kombinasyon olacağını düşündük. Neil, departman içindeki günlük aktivitelerin çoğunu yürütecek."

"Yani kesinlikle Neil sürecin içindeydi ve çok yapıcı bir süreç oldu." dedi.

Marshall'ın McLaren'a tam olarak ne getireceği konusunda Stella, "Rob, F1 araçlarının mühendislik ve tasarımı açısından benzersiz bir deneyim ve bilgi birikimiyle takıma katılacak."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, the Red Bull trophy delegate and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Red Bull'da böylesine güçlü bir teknik departmanın oluşturulmasında da etkili oldu."

"Şu anda, Rob'un McLaren'ı gridin önüne taşıma yolculuğumuza katılmaya istekli olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız." şeklinde cevap verdi.

McLaren'ın Marshall'la anlaştığını açıklamasının ardından Red Bull, Marshall'ın takıma katkısını kabul eden ve ona iyi dileklerde bulunan kendi açıklamasını yayınladı ve onun ayrılığında, bazen kilit bir oyuncu üst düzey bir takımdan ayrıldığında meydana gelen türden bir düşmanlığın eşlik etmediğini göstermiş oldu.

Stella, Red Bull'un açıklamasındaki üslubunun, Marshall'ın takımda geçirdiği 17 yıldan sonra Milton Keynes kampında gördüğü saygının bir yansıması olduğunu düşündüğünü söyledi.

Stella, "Rob, McLaren'a katılmaya kesinlikle çok hevesliydi. Yolculuğumuzu, hırsımızı çok iyi anladığını düşünüyorum."

"McLaren'ı zafere götürmek gibi önemli bir şeyi yapmaya çalışırken temel bir oyuncu olabileceğini anladığını düşünüyorum. Onun tarafında çok güçlü bir motivasyon var."

"Bence Red Bull'dakiler, Rob'un zaman içinde sahip olduğu rolü çok iyi biliyorlar. Ve bence bu insanlara saygıyı çağrıştırıyor. Ve dışarıdan değerlendirebildiğim kadarıyla Red Bull'dan Rob'a bu düzeyde bir saygı olduğunu gördüm. Dışarıdan gözlemlerken, bunu görmek güzeldi."

"Ve sonrasında basın açıklamasına gelirken, tam olarak takımlar arasında karar verildiği şekilde oldu. Bu yüzden koordineli bir şekilde oldu." dedi.