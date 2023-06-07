Bridgestone, F1 lastik tedarikçiliği için Pirelli'ye rakip mi olacak?
Lastik ihalesi sürecini sürdüren Formula 1, uzun süre sonra iki üreticinin rekabete girmesiyle karşılaşabilir: Pirelli ve dönüş kararı aldığı söylenen Bridgestone!
Bu yılın başlarında FIA, 2025-2028 sezonları arasında lastik tedariki için ihale süreci başlattı.
Başvurular 15 Mayıs'ta son buldu, değerlendirme süreci ise 16 Haziran'da son bulacak ve uygun bulunan tedarikçiler F1 yönetimiyle görüşmelere başlayacak.
2020-2023 sezonlarını kapsayan son lastik ihalesi sürecinde Pirelli, diğer serilerden motor sporlarına aşina olan Hankook'un meydan okumasıyla karşılaşmış, ancak kazanan taraf olmayı başarmıştı.
COVID-19 salgını nedeniyle bir yıl uzatma da alan Pirelli doğal olarak lastik tedarikine devam edebilmek için başvuru yaptı -ancak görünüş o ki, İtalyan tedarikçi bir kez daha meydan okumayla karşı karşıya!
FIA'dan adayların sayısı ya da kimlikleri konusunda bir teyit gelmemiş olsa da, kaynaklar Japon Bridgestone şirketinin de başvuruda bulunduğunu öne sürüyor.
Bridgestone tyres
Bridgestone en son 1997-2010 sezonları arasında F1'de yer almış, 2006-2010 sezonları arasında ise Michelin'in ayrılığının ardından tek tedarikçi konumunda bulunmuştu.
F1'den ayrıldıktan sonra diğer uluslararası şampiyonalardaki varlığını sürdüren Bridgestone, alt markası Firestone ile de IndyCar'ın tek tedarikçisi.
Geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'a konuşan Bridgestone'un motor sporları şefi Eiichi Suzuki, şirketin F1 de dahil olmak birçok seriye giriş yapmayı değerlendirdiğini söyledi.
Suzuki, "F1 de dahil olmak üzere uluslararası arenadaki motor sporları faaliyetlerimizi her zaman düşünüyor, Elbette bu tür konularda araştırmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaya rağmen Bridgestone, lastik ihalesi için resmen başvuru yapıp yapmadıklarını teyit etmekten de kaçınıyor.
Bir şirket sözcüsü, "Bridgestone motor sporlarında 60 yılı aşkın bir mirasa sahiptir ve bu alandaki faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir."
"Ancak şimdilik belirli kategoriler hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz." dedi.
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