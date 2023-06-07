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Horner: "Mercedes yakında baskıyı arttıracak"

Red Bull patronu Christian Horner, Mercedes'in yakında performansını iyice artırmasını ve kendilerine baskı yapmasını bekliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
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Mercedes, Barcelona'da takımın her iki pilotunun da podyuma çıkmasıyla sezonun en iyi sonucunu elde etti.

Red Bull Racing patronu Christian Horner, Mercedes ile aralarındaki farkın hâlâ büyük olmasına rağmen, sezonun ikinci yarısında yavaş yavaş baskıyı arttırmalarını bekliyor.

Horner, "Yarışın sonunda 23 saniyeden fazla fark vardı fakat her halükarda bir adım ileri gittiler."

"Harika bir güncelleme hazırladıklarını söylemem lazım fakat sezonun ilerleyen kısmında bizim tarafımızda da bazı şeyler olacak."

"Şu anda ileriye doğru büyük bir adım attıklarına şüphe yok. Zaten Mercedes büyük bir takım ve sezonun ikinci yarısında bizi baskı altına almaya başlayacaklar." dedi.

Horner, yarış birkaç tur daha uzun sürseydi Mercedes'in duble yapamayacağını da ekliyor.

"Sergio en iyi şekilde başlayamadı ve ilk turlarda çok fazla zaman kaybetti. George ise pist dışına uçmasına rağmen ceza almadı."

"Bence nihai sonucu etkileyen şey buydu. Sergio yarış ilerledikçe yükseldi ve özellikle son bölümde çok iyiydi."

"Podyumun sadece birkaç tur uzağındaydı."

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