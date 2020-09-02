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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Ferrari'nin "karşılık verme" ihtimalinin farkında

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McLaren, Ferrari'nin "karşılık verme" ihtimalinin farkında
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Formula 1'de yaşadığı sorunlara rağmen Ferrari'nin "karşılık verme" kabiliyetini hafife almalarının mümkün olmadığını söyledi.

Geçen hafta sonu yapılan Belçika Grand Prix'sinde Lando Norris ile yedinci olan takım, bu sonuçtan sonra markalar şampiyonasında üçüncülüğe yerleşti. 

Bu sonuçla beraber McLaren, Racing Point'i geçti ve beşinci sırada bulunan - ve yarışta puan alamayan - Ferrari'ye karşı olan avantajını artırdı.

Şu ana kadar Ferrari, 2020 boyunca SF1000 aracında yaşadığı aerodinamik sorunlar ve güç ünitesinin performansındaki sorunları nedeniyle kötü bir gidişat çizdi.

Bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'sinin, Monza pistinin yüksek hızlı yapısı nedeniyle,  Ferrari güç ünitesi kullanan takımlar için zor geçmesi bekleniyor ve bu da McLaren'e, İtalyan takım ile markalar şampiyonasında olan farkı açma fırsatını tanıyor.

McLaren F1 takım patronu Seidl, Monza'da Racing Point ve Renault ile sert bir mücadele beklediğini, ancak bu sene Ferrari'nin karşı atağa geçme kabiliyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Racing Point'e ve Renault'lara yakın olmamızı bekliyorum." diyen Seidl şöyle devam etti: "Şu anda burada gördüğümüz ve elde ettiğimiz bilgilere göre ve Ferrari'deki yorumları okuduktan sonra, onlar İtalya'da da zorlanabilirler."

"Bu yüzden umarım onlara göre daha çok puan kazanma fırsatı bulabiliriz. Bu durum bize, bazı rakiplerimizle karşılaştırıldığında onlara göre daha güçlü olduğumuz pistlerde iyi puanlar kazanma fırsatı tanıyor."

"Ancak önemli olan ve hiçbir zaman göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek ise Ferrari'nin sezonun geri kalanında karşılık vermesi, çünkü onların deneyimi, iş gücü ve yapısı gerçekten farklı bir noktada."

"Eminim ki karşılık verecek olmaları tamamen zamanla alakalı. İşte tam da bu yüzden Spa'da daha çok puan alamamamız bizi daha derinden etkiliyor."

An itibariyle McLaren, takımlar şampiyonasında Ferrari'nin yedi puan, Renault'nun ise dokuz puan önünde bulunmakta. 

Seidl, Carlos Sainz'ın egzoz arızasına neden olan güç ünitesi problemiyle beraber McLaren'in yarışa sadece bir araçla başlamasından dolayı üzgün olduklarını söyledi. 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari Şimdi al , McLaren Şimdi al
Editör Luke Smith

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