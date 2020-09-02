Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, şu anda takımda Alex Albon'un yerinde Daniel Ricciardo olsaydı bile şampiyonada en fazla ikinci olabileceklerini söyledi.
Daniel Ricciardo, 2018 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrıldı ve Renault'ya geçiş yaptı.
Avustralyalı pilot, son iki sezonda podyuma çıkamadı. Red Bull da bu süreçte Ricciardo'nun yokluğunda zorluk yaşadı.
Pierre Gasly ve Alex Albon, Ricciardo'nun yerine geçen sürücüler oldular. Ancak her ikisi de podyuma çıkamadıkları gibi, Max Verstappen'e yardımcı olmayı da pek başaramadılar.
Ricciardo, 2019 Formula 1 sezonunun başında Red Bull'un danışmanı Helmut Marko ile 1000 euro bahse girmişti.
Ricciardo, Valtteri Bottas'ın Mercedes'ten ayrılacağını düşünürken, Marko, Fin pilotun Brackley merkezli takımla kalmaya devam edeceğini düşünüyordu.
Sonuç olarak Bottas takımda kaldı ve Marko bu bahsi kazandı.
Sözlerine bunu yorumlayarak başlayan Marko, "Bunu küçük parçalar halinde almam gerekti! Çünkü Ricciardo çok tutumlu ve eli cebine gitmeyen bir adam! Bu rakam onu gerçekten incitti!"
"Bu yıl benimle yine bahse girmek istedi. Ancak bunun üzerinde anlaşamadık. Çünkü bana bir dövme fikri ile geldi. Bunu reddettim çünkü hayatımda asla dövme yaptırmadım ve yaptırmayacağım." dedi.
Marko, "en iyi sürücüler" arasında gördüğü Ricciardo'nun Albon'dan daha iyi olup olmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
"Daniel en iyi sürücülerden birisi. Albon'dan daha iyi olup olmadığı sorusunu cevaplayamam. Bu konuda hiçbir gerçek yok."
"Takımlar şampiyonasında Albon ile ikinci sıradayız. Ricciardo ile de bu pozisyonda olurduk. Gerçek olan şu ki, aynı şekilde iyi iki pilotumuz var. Ricciardo ile daha eğlenceli olabilirdi (gülüyor). Ancak o kendi yolundan ilerlemeyi tercih etti. Onunla hâlâ iyi arkadaşız."
Son olarak Marko'ya Ricciardo'nun gelecekte takıma dönüş ihtimali soruldu.
Marko, "Her zaman geri dönüş yolları ortaya çıkabilir. Ama koşullara uygun olmak zorunda." dedi.
Ricciardo, gelecek yıl McLaren'a katılacak. Albon'un geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ile Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsporları Danışmanı
Fotoğraf: XPB Images
Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing and Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
(Soldan sağa): Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ile Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsporları Danışma
Fotoğraf: XPB Images
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing kapalı parkta Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsporları Danışmanı ile pole pozisyonunu kutluyor
Daniel Ricciardo ve Daniil Kyvat, Red Bull Racing ve Dr. Helmut Marko ve Max Verstappen ve Carlos Sa
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ile Dr. Helmut Marko
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
(Soldan Sağa): Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Dr. Helmut Marko, Red Bull Motorsporları Danışma
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Daniel Ricciardo, Red Bull Racing kutlama yapıyor ve Dr Helmut Marko, Red Bull Motorspo
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 1. Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr Helmut Marko, Re
Fotoğraf: XPB Images
Podyum: 1. Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr Helmut Marko, Re
Fotoğraf: XPB Images
Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsporları Danışmanı ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sutton Images
Helmut Marko, Red Bull Racing Danışmanı, ve Daniel Ricciardo
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
Christian Horner, Red Bull Racing Takım Patronu, Toto Wolff, Mercedes GP Direktörü, Dr Helmut Marko,
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Christian Horner, Red Bull Racing Takım Patronu, Toto Wolff, Mercedes GP Direktörü, Dr Helmut Marko, Red Bull Racing Team Danışmanı, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing ve Niki Lauda, Mercedes Fahri Direktörü, Bernie Ecclestone'a doğum günü pastası veriyor
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Podyum: 1. Daniel Ricciardo, Red Bull Racing ve Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr Helmut Marko, Re
Fotoğraf: XPB Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül