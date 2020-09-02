Marko: "Albon yerine Ricciardo olsaydı da ikinci olurduk"

Daniel Ricciardo, 2018 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrıldı ve Renault'ya geçiş yaptı.

Avustralyalı pilot, son iki sezonda podyuma çıkamadı. Red Bull da bu süreçte Ricciardo'nun yokluğunda zorluk yaşadı.

Pierre Gasly ve Alex Albon, Ricciardo'nun yerine geçen sürücüler oldular. Ancak her ikisi de podyuma çıkamadıkları gibi, Max Verstappen'e yardımcı olmayı da pek başaramadılar.

Ricciardo, 2019 Formula 1 sezonunun başında Red Bull'un danışmanı Helmut Marko ile 1000 euro bahse girmişti.

Ricciardo, Valtteri Bottas'ın Mercedes'ten ayrılacağını düşünürken, Marko, Fin pilotun Brackley merkezli takımla kalmaya devam edeceğini düşünüyordu.

Sonuç olarak Bottas takımda kaldı ve Marko bu bahsi kazandı.

Sözlerine bunu yorumlayarak başlayan Marko, "Bunu küçük parçalar halinde almam gerekti! Çünkü Ricciardo çok tutumlu ve eli cebine gitmeyen bir adam! Bu rakam onu gerçekten incitti!"

"Bu yıl benimle yine bahse girmek istedi. Ancak bunun üzerinde anlaşamadık. Çünkü bana bir dövme fikri ile geldi. Bunu reddettim çünkü hayatımda asla dövme yaptırmadım ve yaptırmayacağım." dedi.

Marko, "en iyi sürücüler" arasında gördüğü Ricciardo'nun Albon'dan daha iyi olup olmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

"Daniel en iyi sürücülerden birisi. Albon'dan daha iyi olup olmadığı sorusunu cevaplayamam. Bu konuda hiçbir gerçek yok."

"Takımlar şampiyonasında Albon ile ikinci sıradayız. Ricciardo ile de bu pozisyonda olurduk. Gerçek olan şu ki, aynı şekilde iyi iki pilotumuz var. Ricciardo ile daha eğlenceli olabilirdi (gülüyor). Ancak o kendi yolundan ilerlemeyi tercih etti. Onunla hâlâ iyi arkadaşız."

Son olarak Marko'ya Ricciardo'nun gelecekte takıma dönüş ihtimali soruldu.

Marko, "Her zaman geri dönüş yolları ortaya çıkabilir. Ama koşullara uygun olmak zorunda." dedi.

Ricciardo, gelecek yıl McLaren'a katılacak. Albon'un geleceği ise belirsizliğini koruyor.