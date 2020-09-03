Vettel: "Yeni aero paketle Monza'da biraz daha rekabetçi olabiliriz"

Ferrari, geçen yıl düzlüklerdeki güçlü performansıyla beraber Monza'da galibiyete ulaşmayı başarmıştı.

Bu yıl İtalyan ekibin düzlüklerde güç eksikliği yaşadığı biliniyor ve bu yüzden zor bir hafta sonu geçirmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Vettel, kolay bir yarış olmayacağını kabul etse de, yeni aero paketin kendilerine yardım edebileceğini düşünüyor.

"Monza dünyanın en ünlü Formula 1 pistlerinden bir tanesi. Bu sezon oradaki yarışlar çok tuhaf olacak çünkü taraftarlar olmadığı için gerçek dışı bir atmosfer olacak. Ayrıca Monza'ya bu hafta sonu ön bölümde yarışmanın zor olacağını bilerek geliyoruz."

"Buradaki sonra yarış benim için basit geçen yarışlardan bir tanesiydi ve bu sefer de böyle olacağını çok iyi biliyoruz. SF1000'i daha rekabetçi hale getireceğini umut ettiğimiz özel bir aero paketimiz ar."

"Bu hafta sonu için amacımız her zamankiyle aynı: paketten en iyi şekilde yararlanmak ve mümkün olduğunca çok puan almak."

Charles Leclerc ise, geçen yıl galibiyet almayı başardığı Monza'da daha gerilerde savaşmayı bekliyor.

"Geçen yılki yarış, kariyerimin en duygusal anıydı. Bu sefer tribünler boş olacak ve podyum törenini unutulmaz kılan taraftarlar artık bizimle beraber olmayacak."

"Evet, geçen yılki kadar rekabetçi değiliz ve bu yüzden bizi zor bir hafta sonu bekliyor olacak. Yine de bu yarış için herhangi bir motivasyon eksiğimiz yok. Birlikte mümkün olan en iyi sonucu almak için çalışacağız."