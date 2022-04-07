Magnussen: "Melbourne pistindeki bazı değişiklikler 'aşırı'"

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F1, 2020 yılında etkinliğin iptal edilmesinin ve Albert Park'ın düzeninde bazı değişiklikler yapılmasının ardından bu hafta sonu Avustralya'ya geri dönüyor.

Bazı virajların yenilenmesiyle birlikte yetkililer pistin arka kısmını da değiştirdi ve çok daha uzun bir düzlük elde etmek için 8. virajdan sonraki yavaş şikan kaldırıldı.

Ancak Magnussen, 9. ve 10. virajlar hâlâ yerinde olduğu ve araçları yönlendirdiği için, öncesinde daha uzun bir hızlanma bölgesi olmasının gerekli olup olmadığına emin değil.

Magnussen, 9. ve 10. virajların geçiş olan bir yer olmaması hakkında şunları söyledi: "Pistin düzenini gördüğümde aynı şeyi düşündüm. Bazı şeyler aşırı."

"Eski 9. ve 10. virajları kaldırmaya gerek olduğunu düşünmüyorum."

"Ancak gösteriyi daha iyi yapmak için büyük çaba harcadılar ve bence, pistlerin yarışı geliştirmek için ellerinden geleni yapması harika. Yarışta nasıl olacağını göreceğiz."

Magnussen, 9. virajdan önce DRS'in kullanılabildiği düzlüğün oldukça zorlu olabileceğini söyledi.

Track view Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Magnussen, "9. virajdan önceki düzlükte DRS açıkken son hız gidilecek."

"Bence araçlar burada oldukça serbest olacaklar ama göreceğiz." dedi.

Pist değişiklikleri ve dört DRS bölgesinin geçişi artırması umulsa da Magnussen, bunun çok kolay olmamasını istiyor.

Danimarkalı, geçişin imkansız olması ve çok kolay olması arasında bir denge olması gerektiğini söyledi.

Haas pilotu, "Bence iyi yarışmak hakkında farklı görüşler var."

"Çok kolay geçiş yapmak da kötü olabilir. Herkesi hız anlamında doğru yere koyar."

"Yani bir denge olmalı. Bazı pistler yarış anlamında doğru dengeye sahip, hâlâ aksiyon var ama savunma şansı da var."

"Eğer savunma yapamıyorsan ve biraz yavaş olsan bile geçiliyorsan iyi bir şey değil. Bu pistte nasıl olacağını yarışta göreceğiz." dedi.