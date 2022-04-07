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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Avustralya GP Analiz

Yeni bir taban ve ön kanat getiren Alpine, aracını 3 ila 4 kg hafifletecek

Enstone merkezli Alpine, Üreticiler Şampiyonasında dördüncü sırasını korumaya hevesli ve Avustralya'da, FIA'nın taban kenarlarında ilave parçalara izin vermesinin ardından yeni ve daha hafif bir taban getirdi. Melbourne'de ön kanat da hafifçe değiştirildi.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Yeni bir taban ve ön kanat getiren Alpine, aracını 3 ila 4 kg hafifletecek
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Melbourne'e güncelleme getirme konusunda en aktif takım Alpine gibi görünüyor. Enstone merkezli ekip, Fernando Alonso'nun yaşadığı su pompası sorunu nedeniyle Suudi Arabistan'dan kısmen hayal kırıklığıyla ayrılmıştı fakat tempo anlamında hiç de kötü görünmediler. Takım, su pompası sorunun altında yatan nedeni buldu ve Viry fabrikasında yapılan ayrıntılı analizlerin adından çözdü.

Diğer tarafta aracın şasi tarafında da değişiklikler var. Takım, FIA'nın 798 kg'lık minimum ağırlık sınırına inmek için A522'yi hafifletmeye çalışıyor.

Alpine'nin teknik direktörü Pat Fry, FIA'nın sezon öncesi taban kenarlarına ilave parçalar eklenmesine izin vermesin ardından rakip Formula 1 takımlarının avantaj yakaladığını çünkü başlangıçtan itibaren esnemeyecek kadar güçlü ve yeterince sağlam bir taban hazırladıkları için aracın ağırlığının arttığını söylemişti. Bir bakıma değişen kurallar nedeniyle Alpine, kurallara uyum sağlamak adına daha ağır bir taban hazırladı ve kuralların değişmesiyle de dezavantajlı konuma düştü.

Bunun üzerine çalışmalarına hız veren Fransız ekip şimdi Albert Park'a yeni bir taban güncellemesi getirdi ve FIA'nın kararı sonrası sahip oldukları dezavantajı kaldırmak için gerekli adımları atmaya başladı.

Giorgio Piola tarafından çekilen fotoğraflarda, padoka yeni bir taban getirildiği görülüyor. Alpine A522'nin bu hafta sonu taban güncellemesi ve araçta yapılan diğer değişikliklerle beraber 3 ila 4 kg hafiflemesi bekleniyor. 

Alpine ayrıca mavi renge döndüğü Avustralya GP için yeni bir ön kanat da getirdi. Ön kanatta büyük bir değişiklik görünmese de, yeni tasarımla sürüklenmeyi azaltmayı hedefliyorlar.

Alpine A522: l'ala anteriore più scarica

Alpine A522: l'ala anteriore più scarica

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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