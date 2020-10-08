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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

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Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, ilk defa resmi bir Formula 1 seansına katılacak olan Mick Schumacher'i desteklediler ve yarınki seansta kanıtlayacak bir şeyin olmadığını söylediler.

Ferrari Sürücü Akademisi üyesi ve Formula 2 şampiyona lideri Mick Schumacher, Nurburgring'de gerçekleştirilecek Eifel GP öncesinde birinci antrenman seansında Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi'nin aracı ile çalışacak.

Schumacher, bir diğer FDA üyesi Leclerc'in adımlarını takip ediyor. Leclerc 2017'de Sauber koltuğunda deneyim kazandıktan sonra 2018'de Sauber'in yarış koltuğuna geçiş yapmıştı.

Leclerc, yarınki seansın ıslak ve soğuk zeminde gerçekleşmesinin bekleniyor olması nedeniyle Schumacher'i sakin olması ve kanıtlayacak bir şeyin olmadığı konusunda uyardı.

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Leclerc, "Bu hafta sonu olacak koşullara bakarsak, ilk kez sürüş yapacaklar için muhtemelen çok kolay olmayacak. Ancak o, her ne zaman yeni bir aracı denediyse, hep yağmura denk geldi. Bu açıdan onun için değişen bir şey olmayacak."

"Zorlu bir seans olacak. Bir şeyi kanıtlaması gerekmiyor. Bu sene F2'de mümkün olan her şeyi kanıtladı. Yarın onun harika bir iş çıkaracağından eminim." dedi.

 

Vettel: "Mick, yarış koltuğunu hak etti"

Mick'in babası Michael Schumacher'in yakın arkadaşı olan Vettel de, Mick'in gelecek sene koltuğu hak ettiğini göstermek için gereken her şeyi yaptığına inanıyor.

Vettel, "Bu hafta sonu sürüş yapmayı hak etti. Umarım onu sadece yarın değil, bu sene başka cuma günü de görürüz. Ve tabii ki ardından gelecek sene yarış koltuğunda. Onun için dileklerim bu şekilde."

"Açıkçası harika bir sezon geçiriyor, F2 şampiyonasında lider durumda ve dediğim gibi umarım gelecek sene için yarış koltuğunu alır."

"Onun harika bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Onu gerçekten seviyorum. Önünde uzun bir yol olduğundan ve iyi şeyler başaracağından eminim. Tüm bunlar onun için sadece bir başlangıç." dedi.

ROC Nations Cup ikincisi, Sebastian Vettel ve Mick Schumacher, Almanya

ROC Nations Cup ikincisi, Sebastian Vettel ve Mick Schumacher, Almanya

Fotoğraf: Race of Champions

Raikkonen: "Mick birçok açıdan babasının aynısı"

Cuma günkü antrenmanlarda Alfa Romeo'nun diğer aracında olacak Kimi Raikkonen de Mick için olumlu şeyler söyledi.

Raikkonen, "Birkaç sene önce onunla konuştuk. O, harika bir çocuk, birçok açıdan babasının kopyası. Onu görmek güzel. Yarın araçta olacak olması güzel. Antonio için kötü bir durum ancak bu sadece birinci antrenman."

"Umarım hava iyi olur ve normal bir sürüş yapabiliriz. Hava bugünkü gibi kötü olursa, pek eğlenceli olmayacak ancak onu ilk defa yarış hafta sonunda görmek, özellikle bizimle olacağı için harika olacak." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP Biletler
Pilotlar Mick Schumacher
Editör Adam Cooper

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