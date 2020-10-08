Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Luke Smith, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, Mercedes takım çalışanlarından birisinin testinin pozitif çıkmasının ardından durumdan olumsuz etkilenmemek için düzenlemeler gerekeceğini söyledi.

Mercedes'in Eifel GP hazırlıkları, Perşembe günü açıklanan bir takım personelinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı gelişmesiyle sekteye uğradı.

FIA'nın protokollerinin bir parçası olarak ilgili personel, virüsün yayılmasını engellemek için izole edildi.

Mercedes'in pozitif çıkan personelinin kimliği açıklanmadı ve başka çalışanların karantina altına alınıp alınmayacağına dair bilgi verilmedi.

Pozitif çıkan vaka sayısı tek kişi olsa dahi, yarışa kadar kısa süre kala böyle bir olayın olması sorumlulukların diğer personeller arasında paylaşılmasını gerektirecek. Bu paylaşımın diğer işler üzerinde olumsuz etkisi olabilir.

Bu hafta sonu Michael Schumacher'e ait 91 yarış zaferi rekoruna ortak olmayı planlayan Hamilton, son gelişmenin endişe verici odluğunu ve Mercedes'in çalışmasını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

İlgili haber:

Hamilton, "Tabii ki bu gelişme, çok sıkı çalışan tüm ekip için üzücü. Bu hafta öncesinde bir ara vardı ve herkes bu hafta sonu burada olabilmek adına güvende olmak için çok çalıştı. Bu açıdan bu durum tabii ki endişe verici."

"Hafta sonu ne olacağını söyleyemem. Takım içerisinde çok sayıda harika insan var. Takım tek bir kişiden oluşmuyor."

"Bu hafta sonu, onu gururlandırmaya çalışacağız. Farklı tür bir çalışma olacak, çok çalışacağız ve bu durumun bizi etkilemediğinden emin olacağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes F1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sergio Perez'in Britanya GP'de pozitif olduğunun anlaşılmasının ardından ilk defa bir takım personelinin testi pozitif çıktı.

Perez, art arda iki yarışın olması nedeniyle iki yarış kaçırmak zorunda kalmıştı.

Valtteri Bottas, takımında yaşanan bu olaya rağmen durumu mümkün olduğu kadar iyi idare edecekleri konusunda takımına güvendiğini söyledi.

Bottas, "Bir pilot olarak, isteyeceğiniz son şey bu hastalığı kapmak. Bu en az bir, hatta daha fazla yarışı kaçırmanıza neden olabilir."

"Bu konuda bir örnek var. Bu yüzden mümkün olduğu kadar dikkatli davranıyor, protokolleri takip ediyor, hassas olmaya çalışıyor ve kendi grubumuz içerisinde kalmaya çalışıyoruz."

"Tabii ki bazen her şey şans olabilir. Bu çok bulaşıcı bir hastalık. Hepimiz onu kapmamak için elimizden geleni yapıyoruz."

"Tabii ki takım çalışanlarından birisinin bunu kapması talihsizlik ancak takıma her şeyi düzgün bir şekilde idare edeceği, tüm protokolleri takip edeceği ve olayın tek vakayla sınırlı kalması için elinden geleni yapacağı konusunda güveniyorum. " dedi.

 

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

Önceki haber

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Aston Martin'den hisse aldığını doğruladı, miktarını açıklamadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin'den hisse aldığını doğruladı, miktarını açıklamadı

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"

Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"

Russell ve Stroll: “Corberi’nin davranışı kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell ve Stroll: “Corberi’nin davranışı kabul edilemez”

Raikkonen: "Henüz anlaşma imzalamadım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Henüz anlaşma imzalamadım"

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”

ACI, Luca Corberi ve babasına ‘maksimum yaptırımı’ önerdi
Karting Karting / Son dakika

ACI, Luca Corberi ve babasına ‘maksimum yaptırımı’ önerdi

Son Haberler

Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

Hamilton, Rio pisti için ağaçların kesilmesine karşı
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Rio pisti için ağaçların kesilmesine karşı

Verstappen, Honda ayrılığının yaklaştığını hissetmiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Honda ayrılığının yaklaştığını hissetmiş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Aston Martin'den hisse aldığını doğruladı, miktarını açıklamadı

3s
2
Formula 1

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

49dk
3
Formula 1

Renault: "Red Bull'la anlaşma ihtimali, Alpine stratejisini etkilemeyecek"

4
Formula 1

Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"

23dk
5
Formula 1

Russell ve Stroll: “Corberi’nin davranışı kabul edilemez”

3s

Son Haberler

Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"
F1

Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"
F1

Leclerc: "Schumacher'in kanıtlayacak bir şeyi yok"

Hamilton, Rio pisti için ağaçların kesilmesine karşı
F1

Hamilton, Rio pisti için ağaçların kesilmesine karşı

Verstappen, Honda ayrılığının yaklaştığını hissetmiş
F1

Verstappen, Honda ayrılığının yaklaştığını hissetmiş

Ricciardo: “Red Bull ve Renault, tekrardan beraber çalışabilir”
F1

Ricciardo: “Red Bull ve Renault, tekrardan beraber çalışabilir”

Son Videolar

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı? 08:28
Formula 1

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı?

#ThinkingForward - Bob Bell 27:51
Formula 1

#ThinkingForward - Bob Bell

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.