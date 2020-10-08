Hamilton: "Pozitif vakanın ardından Mercedes'te düzenlemeler gerekecek"

Mercedes'in Eifel GP hazırlıkları, Perşembe günü açıklanan bir takım personelinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı gelişmesiyle sekteye uğradı.

FIA'nın protokollerinin bir parçası olarak ilgili personel, virüsün yayılmasını engellemek için izole edildi.

Mercedes'in pozitif çıkan personelinin kimliği açıklanmadı ve başka çalışanların karantina altına alınıp alınmayacağına dair bilgi verilmedi.

Pozitif çıkan vaka sayısı tek kişi olsa dahi, yarışa kadar kısa süre kala böyle bir olayın olması sorumlulukların diğer personeller arasında paylaşılmasını gerektirecek. Bu paylaşımın diğer işler üzerinde olumsuz etkisi olabilir.

Bu hafta sonu Michael Schumacher'e ait 91 yarış zaferi rekoruna ortak olmayı planlayan Hamilton, son gelişmenin endişe verici odluğunu ve Mercedes'in çalışmasını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Hamilton, "Tabii ki bu gelişme, çok sıkı çalışan tüm ekip için üzücü. Bu hafta öncesinde bir ara vardı ve herkes bu hafta sonu burada olabilmek adına güvende olmak için çok çalıştı. Bu açıdan bu durum tabii ki endişe verici."

"Hafta sonu ne olacağını söyleyemem. Takım içerisinde çok sayıda harika insan var. Takım tek bir kişiden oluşmuyor."

"Bu hafta sonu, onu gururlandırmaya çalışacağız. Farklı tür bir çalışma olacak, çok çalışacağız ve bu durumun bizi etkilemediğinden emin olacağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sergio Perez'in Britanya GP'de pozitif olduğunun anlaşılmasının ardından ilk defa bir takım personelinin testi pozitif çıktı.

Perez, art arda iki yarışın olması nedeniyle iki yarış kaçırmak zorunda kalmıştı.

Valtteri Bottas, takımında yaşanan bu olaya rağmen durumu mümkün olduğu kadar iyi idare edecekleri konusunda takımına güvendiğini söyledi.

Bottas, "Bir pilot olarak, isteyeceğiniz son şey bu hastalığı kapmak. Bu en az bir, hatta daha fazla yarışı kaçırmanıza neden olabilir."

"Bu konuda bir örnek var. Bu yüzden mümkün olduğu kadar dikkatli davranıyor, protokolleri takip ediyor, hassas olmaya çalışıyor ve kendi grubumuz içerisinde kalmaya çalışıyoruz."

"Tabii ki bazen her şey şans olabilir. Bu çok bulaşıcı bir hastalık. Hepimiz onu kapmamak için elimizden geleni yapıyoruz."

"Tabii ki takım çalışanlarından birisinin bunu kapması talihsizlik ancak takıma her şeyi düzgün bir şekilde idare edeceği, tüm protokolleri takip edeceği ve olayın tek vakayla sınırlı kalması için elinden geleni yapacağı konusunda güveniyorum. " dedi.