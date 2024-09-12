Leclerc: "Monza zaferini unutmalıyız "
Charles Leclerc, Monza zaferinin ardından yeni bir başlangıç yapmanın önemine vurgu yaptı.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monza zaferinin ardından Azerbaycan'a odaklanmaya çalıştığını belirtti.
Charles Leclerc şunları söyledi: "Böyle bir hafta sonuna girerken her şeye reset atmalıyım. Monza'daki zaferle burada bir ivme kazandığınız doğru ama geçmişi fazla düşünmemeye çalışıyorum. Sadece bu hafta sonuna odaklanıyorum."
"Geçmişte cumartesileri Bakü'de güçlüydük ama pazar günleri lastik yönetimi konusunda zorlanıyorduk."
"Bu yıl lastik yönetimi bizim güçlü yanımız oldu, burada McLaren'ın temposuna ulaşmayı beklemiyorum ama daha yakın olacağız."
"Rakiplerimiz hâlâ daha hızlı bir araca sahipler, özellikle McLaren. Ardından muhtemelen Red Bull geliyor. Sonra Mercedes var."
"Biz ise biraz daha tutarsızız."
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