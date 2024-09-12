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Formula 1 Azerbaycan GP

Norris: "Piastri yarış galibiyetlerini bana vermek zorunda kalmayacak"

McLaren, Max Verstappen ile Dünya Şampiyonluğu mücadelesinde Lando Norris'i destekleyecek, ancak her ne pahasına olursa olsun değil

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Oscar Piastri, McLaren F1 Team and Lando Norris, McLaren F1 Team

McLaren pilotu Lando Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin şampiyonluk iddiasını desteklemek için Formula 1 yarış galibiyetlerinden vazgeçmek zorunda kalmayacağını söyledi.

McLaren, Max Verstappen'in Sürücüler Şampiyonasındaki 62 puanlık liderliğini ele geçirmeyi hedefleyen Norris'e destek verirken, Red Bull'un formundaki düşüş Britanyalı pilotun kalan sekiz yarışta dünya şampiyonluğunu Hollandalı pilottan kapması için gerçekçi bir şans sunuyor.

Ancak McLaren şimdiye kadar her iki sürücüyü de eşit şekilde desteklemeye ve Piastri'ye Norris'le yarışması için adil bir şans vermeye istekliydi ve bu da Avustralyalı sürücünün İtalya Grand Prix'sinin ilk turunda cesur bir geçişle liderliği Norris'ten almasına yol açtı.

Bu geçişin bir sonucu olarak Norris, nihai kazanan Charles Leclerc'in arkasında üçüncü sıraya düştü. Bu durum McLaren'ın “Papaya kuralları”nı ve sürücülerini birbirleriyle yarışmakta serbest bırakma konusundaki yaklaşımını gözden geçirmesine yol açtı.

Takım daha sonra Piastri'nin Norris'in önünde ikinci ve üçüncü olarak yarışı bitirmesine de izin verdi.

McLaren Perşembe sabahı Bakü'de benzer bir durumun yaşanması halinde bundan böyle ağırlığını Norris'in arkasına koyacağını doğruladı ancak Norris'e göre bu Piastri'nin yarış galibiyetlerinden vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmiyor.

Piastri'nin yarış liderliği için geçmesine izin vermesini bekleyip beklemediği sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Hayır.”

“Genel olarak, muhtemelen daha düşük pozisyonlar için bu yapılabilir ama eğer kazanmak için mücadele ediyorsa ve kazanmayı hak ediyorsa, o zaman kazanmayı hak ediyordur.”

Lando Norris, McLaren F1 Team

Lando Norris, McLaren F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'e 62 puan fark atması gereken Norris, sadece alt sıralarda kendisine öncelik verilecek olmasının Abu Dabi'deki sezonun son yarışına kadar şampiyonluğa mâl olabileceğini kabul etti ancak her ne pahasına olursa olsun değil, liyakatle dünya şampiyonluğunu kazanmak istediğinde ısrar etti.

Birkaç puanla kaçırırsa nasıl hissedeceği sorulduğunda, “Eminim canımı yakacak ama ben de yarışmak için buradayım.”

“Ve eğer bir sürücü benden daha iyi performans gösteriyorsa, benim de daha iyi bir iş çıkarmam gerekir, dolayısıyla bunu kimsenin elinden almak istemem.”

“Ayrıca bana bir şampiyonluk verilmesini de istemiyorum. Evet, bir şampiyonluk yaşamak harika olurdu ve kısa vadede kendinizi harika hissedersiniz ama uzun vadede bununla gurur duyacağınızı sanmıyorum.”

“Bu benim istediğim bir şey değil, şampiyonluğu bu şekilde kazanmak istemiyorum. Max'e karşı savaşarak, Max'i yenerek, rakiplerimi yenerek ve pistte en iyi olduğumu kanıtlayarak kazanmak istiyorum. İşte bu şekilde kazanmak istiyorum.” dedi.

Norris, McLaren'ın Piastri'nin agresif geçişinin ardından “Papaya Kuralları”nı da düzenlediğini ve bunun Leclerc'e Ferrari'nin galibiyetinin temellerini atması için kapıyı açtığını açıkladı ancak kendisinin ve Piastri'nin bir yarışın başında savaşmakta hâlâ özgür oldukları konusunda ısrar etti.

“Bence mücadele etmenin akıllıca olmadığı bazı zamanlar olacaktır, ancak birinci tura girdiğinizde aklınızda bu varsa, bu yanlış bir yaklaşımdır.”

“Bence her ikiniz de birinci tura doğru yaklaşımla, yani atak yaparak ve ileri gitmeye çalışarak girmelisiniz. Başka şeyler düşünmeye başladığınız anda normalde işler ters gitmeye başlar.”

“Monza biraz farklı bir durumdu. Geriye dönüp baktık ve bunu çözdük. Önemli olan 4. virajdan birinci ve üçüncü sırada çıkmamız ve viraja girerken dünyanın en büyük farkına sahip olmamızdı.”

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“Bana göre ve aynı zamanda takım için de bu ideal değildi, orada bu şekilde yarışmamalıydık. Bence birbirimizle nasıl yarışabileceğimiz ve birbirimizi ne kadar riske atabileceğimiz konusunda daha net talimatlar vermeliyiz.”

Takımın desteğini aldığı için “minnettar” olduğunu söyleyen Norris şunları ekledi: “Oscar hâlâ kendi yarışı için mücadele ediyor, hâlâ kendi işini yapıyor. Ve bu yıl bana yardım etmesi gereken bir zaman olmayabilir.”

“Bu daha çok, ihtiyaç duyulduğunda Oscar’ın yardımının olması anlamına geliyor ama her seansta bu niyetle hareket etmiyor. O, sadece kendisi için savaşıyor ve işini yapacak." diye ekledi.

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