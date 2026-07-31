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Formula 1

Bearman: "Hedefim Ferrari ama sonsuza kadar beklemeyeceğim"

Haas pilotu Oliver Bearman, gelecekte Ferrari adına yarışmak istediğini bir kez daha dile getirirken, Maranello ekibinde bir koltuğun boşalmasını yıllarca beklemeyeceğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Son dönemde Formula 1 pilot piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oliver Bearman, Max Verstappen'in sezon sonunda Red Bull'dan ayrılabileceği yönündeki iddialar nedeniyle Avusturya ekibiyle de anılmıştı. Her ne kadar bu ihtimal son dönemde zayıflamış olsa da, genç Britanyalı'nın adı transfer dedikodularında sık sık geçmeye devam ediyor.

Formula 1 kariyerine de 2024 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, son anda Carlos Sainz'ın yerine Ferrari direksiyonuna geçerek başlayan Bearman, birçok kişi tarafından Lewis Hamilton'ın Maranello'dan ayrılmasının ardından kırmızı tulumu giymeye en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

Hamilton'ın 2025 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından, bazı yorumcular Bearman'ın 2027 sezonunda Ferrari'nin tam zamanlı pilotu olabileceğini öne sürmüştü. Yedi kez dünya şampiyonunun bir sezon daha beklentilerin altında kalması halinde emekli olabileceği konuşuluyordu.

Ancak Hamilton, 2026 sezonunda yeniden çıkış yakaladı. Ferrari ile ilk Grand Prix galibiyetini elde eden Britanyalı pilot, yaz arasına pilotlar şampiyonasında lider Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Formula 1'in resmi podcast'i Beyond The Grid'e konuşan Bearman, Hamilton'ın Barselona'daki galibiyetinin kendisi açısından çelişkili duygular yarattığını anlattı.

"Onu bu seviyede görmek gerçekten harika."

"Ferrari'nin, Britanya'nın en iyi pilotuyla ve Formula 1'de gördüğümüz en iyi pilotla kazanmasını izlemek gerçekten çok özel."

"Tabii ki kendi geleceğim açısından bakarsak bu ideal bir durum değil. Ama hâlâ çok gencim. Henüz 21 yaşındayım. Acelem yok ve yakın gelecekte Haas'ta kalmak benim için kötü bir şey değil."

"Hedefim bir gün Ferrari pilotu olmak."

"Ancak bir koltuğun boşalmasını üç, dört ya da beş yıl beklemek istemiyorum. Çünkü bunun hiçbir garantisi yok, bu yüzden kariyerimin en iyi yıllarını boşa harcayabilirim."

"Nihai hedefim dünya şampiyonlukları için mücadele etmek. Belki bu biraz bencilce gelebilir ama zaten burada olmamın nedeni bu."

"Dolayısıyla bu fırsatı nerede bulursam bulayım değerlendireceğim."

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