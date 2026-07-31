Mercedes: "Şampiyonanın gidişatı yaz arasından sonra değişecek"

Formula 1'de sezonun ilk yarısı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'siyle tamamlanırken, takımlar geleneksel yaz arasına girdi.

Mercedes, 2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yaparak hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasının zirvesinde yer alıyor. Alman ekip, 2020'den bu yana ilk kez iki şampiyonluğu birden kazanmayı hedefliyor.

Ancak son yarışlarda rakiplerinin performansını yükseltmesiyle birlikte Mercedes üzerindeki baskı da sezonun ilk bölümüne kıyasla belirgin şekilde arttı.

Üç haftadan biraz daha uzun bir süre sonra düzenlenecek Hollanda Grand Prix'siyle sezon yeniden başlayacak ve Mercedes'e göre şampiyonluk mücadelesi de yeni bir boyut kazanacak.

Mercedes teknik direktör yardımcısı Simone Resta, Nu Silver Arrows Radio Show programında şu değerlendirmeyi yaptı: "Tarih bize şunu gösteriyor: Yaz arasından sonra şampiyonluk mücadelesi her zaman değişir."

"Lider durumdaki takımlar üzerindeki baskı artar. Ancak lideri yakalamaya çalışan ekipler üzerindeki baskı da aynı şekilde yükselir."

"Ortam çok daha yoğun hale gelir ve alınan her sonucun önemi daha da artar."

"Bir organizasyonun gerçek gücünü ve dayanıklılığını işte o zaman görürsünüz."

"Takımların baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı ve risklerin daha da büyüdüğü dönemde performanslarını sürdürebilip sürdüremeyecekleri bu süreçte ortaya çıkar."

"Sezonun bu bölümünü büyük ilgiyle bekliyorum çünkü şampiyonalar çoğu zaman tam da bu dönemde kazanılır ya da kaybedilir."