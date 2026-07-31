Alesi: "Leclerc daha önce hiç olmadığı kadar zorlanıyor"
Eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 2026 sezonunda şimdiye kadarki en zor dönemlerinden birini geçirdiğini ve SF-26 ile uyum yakalayamadığını düşünüyor.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc, 2026 sezonunun ilk bölümünde hem Ferrari SF-26'ya hem de yeni nesil Formula 1 araçlarına uyum sağlamakta zorlandı. Özellikle yeni kuralların getirdiği karakteristik özellikler nedeniyle, sıralama turlarında en büyük silahlarından biri olan agresif sürüş stilini eskisi gibi kullanamadığını dile getirdi.
Monakolu pilot, yaz arasına girilmesiyle şampiyonada dördüncü sırada yer alırken takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 31 puan gerisinde bulunuyor.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Marc Fleury
Leclerc her ne kadar Silverstone'da zafere ulaşsa da, Macaristan Grand Prix'sinde yine zor bir hafta sonu geçirdi ve yarışa ikinci sıradan başlayan Ferrari pilotu damalı bayrağı beşinci sırada gördü. Ancak Hamilton'ın aldığı cezanın ardından sonuçlarda dördüncülüğe yükseldi.
İtalyan gazetesi Corriere della Sera'daki köşesinde sezonun ilk yarısını değerlendiren Jean Alesi, Leclerc'in yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.
Alesi, "Leclerc'i daha önce hiç bu kadar zorlanırken görmemiştim."
"Bu araçla arasında bir uyum olduğunu düşünmüyorum. Umarım yaşadığı sorunları çözebilir." şeklinde konuştu.
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