Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1

Alesi: "Leclerc daha önce hiç olmadığı kadar zorlanıyor"

Eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 2026 sezonunda şimdiye kadarki en zor dönemlerinden birini geçirdiğini ve SF-26 ile uyum yakalayamadığını düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc, 2026 sezonunun ilk bölümünde hem Ferrari SF-26'ya hem de yeni nesil Formula 1 araçlarına uyum sağlamakta zorlandı. Özellikle yeni kuralların getirdiği karakteristik özellikler nedeniyle, sıralama turlarında en büyük silahlarından biri olan agresif sürüş stilini eskisi gibi kullanamadığını dile getirdi.

Monakolu pilot, yaz arasına girilmesiyle şampiyonada dördüncü sırada yer alırken takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 31 puan gerisinde bulunuyor. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Marc Fleury

Leclerc her ne kadar Silverstone'da zafere ulaşsa da, Macaristan Grand Prix'sinde yine zor bir hafta sonu geçirdi ve yarışa ikinci sıradan başlayan Ferrari pilotu damalı bayrağı beşinci sırada gördü. Ancak Hamilton'ın aldığı cezanın ardından sonuçlarda dördüncülüğe yükseldi.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'daki köşesinde sezonun ilk yarısını değerlendiren Jean Alesi, Leclerc'in yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Alesi, "Leclerc'i daha önce hiç bu kadar zorlanırken görmemiştim."

"Bu araçla arasında bir uyum olduğunu düşünmüyorum. Umarım yaşadığı sorunları çözebilir." şeklinde konuştu. 

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Bearman: "Hedefim Ferrari ama sonsuza kadar beklemeyeceğim"
Sonraki haber Mercedes: "Şampiyonanın gidişatı yaz arasından sonra değişecek"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

WSBK 2027-2030 yol haritasını açıkladı: Performans dengeleri değişiyor

World Superbike
World Superbike
WSBK 2027-2030 yol haritasını açıkladı: Performans dengeleri değişiyor

Mercedes: "Şampiyonanın gidişatı yaz arasından sonra değişecek"

Formula 1
Formula 1
Mercedes: "Şampiyonanın gidişatı yaz arasından sonra değişecek"

Bearman: "Hedefim Ferrari ama sonsuza kadar beklemeyeceğim"

Formula 1
Formula 1
Bearman: "Hedefim Ferrari ama sonsuza kadar beklemeyeceğim"

Son Haberler

WSBK 2027-2030 yol haritasını açıkladı: Performans dengeleri değişiyor

World Superbike
SBK World Superbike
WSBK 2027-2030 yol haritasını açıkladı: Performans dengeleri değişiyor

Mercedes: "Şampiyonanın gidişatı yaz arasından sonra değişecek"

Formula 1
F1 Formula 1
Mercedes: "Şampiyonanın gidişatı yaz arasından sonra değişecek"

Alesi: "Leclerc daha önce hiç olmadığı kadar zorlanıyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Alesi: "Leclerc daha önce hiç olmadığı kadar zorlanıyor"

Bearman: "Hedefim Ferrari ama sonsuza kadar beklemeyeceğim"

Formula 1
F1 Formula 1
Bearman: "Hedefim Ferrari ama sonsuza kadar beklemeyeceğim"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle