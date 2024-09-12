Piastri, şampiyonada Norris'i desteklemeye hazır: "Takımdaki rolümden memnunum"

Takım patronu Andrea Stella Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sine giderken Piastri'nin Norris'i desteklemeyi kabul ettiğini doğruladı.

Autosport/Motorsport'a verdiği demeçte Piastri, bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Birkaç gündür bu konuyu çok fazla tartıştık."

"Tabii ki bencil bir şekilde düşündüğünüzde, bir sürücü olarak takım emirleri size pek keyif vermiyor. Ama ortada daha büyük bir resim olduğunun farkındayım."

"Yani her ne kadar bunun olmamasını tercih etsem de her şeyin benimle ilgili olmadığının farkındayım, bu yüzden sezonun bu noktasında destekleyici bir rol oynamaktan mutluyum."

"Bana F1'de fırsat verip ve burada bulunduğum 18 ay içinde yarış kazanmamı sağlayan bir takım için yarışıyorum, bunun için çok minnettarım. Takım için inanılmaz derecede büyük bir şey olan her iki şampiyonluğu da elde etmeye çalışıyoruz."

Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Ortada kesinlikle Lando'ya atak yapamam veya Lando'yu geçemem gibi genel bir kural yok. Yarış tarzımız her zaman birbirimizi kollamak olmuştur ve Papaya Kuralları da temelde budur: Birbirimizi kollamak ve birbirimize çarpmamak."

"Eğer tam tersi olsaydı ve önde olan kişi ben olsaydım da aynı durumun geçerli olacağını biliyorum."

Avustralyalı pilota gelecek yıl 'inisiyatifi ele geçirip' takım lideri olmak isteyip istemeyeceği sorusu da yöneltildi.

Piastri, "Doğal olarak sıralamada üstte olursanız her şey size doğru yönelir, bu hayattaki her şey için geçerli."

"Eğer daha iyi bir iş yaparsanız, doğal olarak daha fazla şey size doğru gelir ve eğer daha hızlı sürerseniz daha fazla yarış kazanırsınız." şeklinde yanıt verdi.