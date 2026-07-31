Croft: "Hamilton dikkatsiz hataları sebebiyle ceza aldı"
Sky Sports F1 yorumcusu David Croft, Lewis Hamilton'ın son yarışlarda art arda aldığı cezaların temel nedeninin 'dikkatsiz hatalar' olduğunu düşünüyor.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, son üç Grand Prix hafta sonunda toplam dört ceza aldı. Bu, Hamilton gibi deneyimli bir pilot için oldukça sıra dışı bir istatistik olarak dikkat çekti.
Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turlarında Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle ikinci sıradan başladığı yarış için üç sıra grid cezası alan Hamilton, yarış sırasında da pit yolunda hız limitini aştığı için üst üste ikinci gün ceza aldı.
Bu cezalar, Hamilton'ın son yarışlarda önemli puanlar kaybetmesine neden olurken, Britanyalı pilot pilotlar şampiyonasında lider Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisine düştü.
Sky Sports F1 Show podcast'inde konuşan David Croft, Hamilton'ın yaptığı hataların kabul edilemez olduğunu söyledi.
"Lewis dikkatsiz hatalar yapıyor."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Bana söylenene göre pit yolundaki olayda düğmeyi 5 metre erken bıraktı."
"Bu son cezaların ikisinde hafifletici sebepler vardı. Ama üç sıra grid cezası aldığı olayda aynalarına bakmalıydı."
"Tura başlayan ilk pilottu. Dolayısıyla kendisi turunu tamamlarken diğer pilotların hızlı turlarına başlayacağını bilmesi gerekiyordu."
"Bu tür hatalar yaparak pozisyonlarınızı kaybedemezsiniz."
"Lewis'e fazla yüklenmek istemiyorum çünkü bence tüm zamanların en iyi pilotu. Ancak bunlar, onun yeteneği ve tecrübesindeki bir pilotun yapmaması gereken hatalar."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Bearman: "Hedefim Ferrari ama sonsuza kadar beklemeyeceğim"
Croft: "Hamilton dikkatsiz hataları sebebiyle ceza aldı"
Piastri: "2026 kural değişikiliği, benim için devasa bir sıfırlama oldu"
Antonelli: "Mercedes beni daha F2'de yarışmadan 2025 sezonu için seçmişti"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar