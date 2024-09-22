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Formula 1 Singapur GP

Leclerc: "Hatamın bedelini ödedim"

Charles Leclerc, hafta sonu boyunca yaşadığı zorluklara rağmen yarışın ikinci bölümünden itibaren keyif aldığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışın ilk bölümlerinde zorluk yaşadığını kabul ederken, pit stoplardan sonra hızını bulduğunu belirtti.

Monakolu pilot, sıralama turlarında yaptığı hatanın yarışta kendisine pahalıya mal olduğunu belirtti.

Leclerc, yarışın ardından şunları söyledi: "Yarışın ilk 25 turu tam anlamıyla kabustu. Çünkü Fernando ve Nico'nun arkasında kalmıştım ve onların pite girmesini umuyordum."

"Dünkü sıralama turlarının bedelini ödedim. Dün lastiklerin doğru aralıkta olmadığını söyledim ama aslında pilot olarak işimi yapamadım. Bugün de bunun bedelini ödedim."

"McLaren'ı bugün onları geçmemiz çok zor olurdu. Bazı puanları kaybettik evet. Ama dünkü sıralama turundaki hatamın bedelini ödedim."

"McLaren bizden daha iyi bir araca sahip ama hatalarını değerlendirebilirsek mücadeleye devam edebiliriz."

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