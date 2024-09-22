Piastri: "Podyuma çıkmak iyi bir geri dönüş oldu"

McLaren pilotu Oscar Piastri, Singapur Grand Prix'sinde elde ettiği üçüncülüğün ardından takımını ve stratejiyi övdü.

"Sıralama turlarından sonra güzel bir toparlanma oldu ve iyi bir yarış geçirdik."



"Dün en iyi günlerimden değildi, bu yüzden podyuma geri dönmek harika bir sonuç. Aracımız gerçekten hızlıydı ve Mercedes'i geçmek için iyi bir strateji uyguladık."



"Takıma büyük bir teşekkür etmeliyim, bu hafta sonu açıkça harika bir araca sahiptik. Bu sefer duvarlara çarpmadım ama George ile birinci virajda biraz yakındık."



"Üçüncü sıraya geçtikten sonra büyük bir fark kapatmam gerekti ve çok fazla risk almak istemedim. Son iki haftadır yeterince duvarlara dokunduğumu hissettim."