Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"
Carlos Sainz, Singapur Grand Prix'sinin kendisi için iyi geçmediğini söylerken, takımın sıralama performansından muzdarip olduğunu da ekledi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Yarışa 10. sıradan başlayan Sainz, startta 12. sıraya kadar geriledi ve 62 turun ardından damalı bayrağı 7. sırada geçti.
Seansın ardından verdiği demeçte Sainz, "Yedincilik, aşağı yukarı tahmin ettiğimiz yerdi. Hasarı sınırlamaya çalıştığımız bir hafta sonu oldu."
"Geçen yıl sıralama aracın en güçlü yanıydı, bu yıl ise en güçlü yanımız yarış ve sıralamalarda gerçekten zorlanıyoruz. Bunun nedenini bulmalıyız." dedi.
Sainz, start sonrasında Williams çaylak pilotu Franco Colapinto ile yaşadığı an hakkında da konuştu.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Kirli taraftan başladığım için kötü bir start almadığımı, nispeten iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum."
"Sonra ilk virajda fren yaparken öndeki Charles'a dikkat etmem gerekiyordu ve sonra bir Williams içeriden geldi, çok geç fren yaptı. Sanırım Franco'ydu."
"Neyse ki bir şey olmadı ama evet takımla birlikte şampiyonluğa oynarken kaybedecek daha fazla şeyi olan araçlara karşı biraz daha dikkatli olmak zorundasınız."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Brundle: "Verstappen'in küfür cezası hakkındaki tutumu 'küstahça'"
Rosberg: "Ricciardo koltuğunu korumak için yeterli çabayı göstermedi"
Norris, Ricciardo'nun en hızlı turu atması hakkında: "Yapacak bir şey yok, onu tebrik ederim"
Sainz: "Olası bir şampiyona ikinciliği için Red Bull'a yakın olmaya çalışıyoruz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar