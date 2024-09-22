Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Yarışa 10. sıradan başlayan Sainz, startta 12. sıraya kadar geriledi ve 62 turun ardından damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Seansın ardından verdiği demeçte Sainz, "Yedincilik, aşağı yukarı tahmin ettiğimiz yerdi. Hasarı sınırlamaya çalıştığımız bir hafta sonu oldu."

"Geçen yıl sıralama aracın en güçlü yanıydı, bu yıl ise en güçlü yanımız yarış ve sıralamalarda gerçekten zorlanıyoruz. Bunun nedenini bulmalıyız." dedi.

Sainz, start sonrasında Williams çaylak pilotu Franco Colapinto ile yaşadığı an hakkında da konuştu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Kirli taraftan başladığım için kötü bir start almadığımı, nispeten iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum."

"Sonra ilk virajda fren yaparken öndeki Charles'a dikkat etmem gerekiyordu ve sonra bir Williams içeriden geldi, çok geç fren yaptı. Sanırım Franco'ydu."

"Neyse ki bir şey olmadı ama evet takımla birlikte şampiyonluğa oynarken kaybedecek daha fazla şeyi olan araçlara karşı biraz daha dikkatli olmak zorundasınız."