Leclerc: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'a değil kendisine odaklanmalı"

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2020 ve 2021'de zirve mücadelesinin çok gerisinde kalan Ferrari, bu seneki yeni kurallarda geri dönmeyi başardı ve ilk 3 yarışın 2'sini Leclerc'le kazanmayı başardı.

İlk 3 yarışta alınan sonuçlarla Leclerc, pilotlar şampiyonasında en yakın rakibine 34 puan fark atarken Ferrari de takımlar şampiyonasında en yakın rakibinin 39 puan önünde yer alıyor.

Performans olarak en yakın takım Red Bull olurken Mercedes şu an için rakiplerinin gerisinde kaldı. Buna rağmen yeni kurallar döneminde gelişme potansiyeli daha yüksek olduğu için aradaki farkların hızlı bir şekilde kapanabileceği düşünülüyor.

Leclerc, Ferrari'nin rakiplerinin yapacaklarına fazla odaklanmadan kendi performansına ve gelişim programına odaklanmasının önemli olduğunu söyledi.

Leclerc, "Şu anda çok fazla diğerlerine bakmak istemiyorum. Son iki senedir sahip olduğumuz yaklaşımda, hiç kimseye odaklanmadık çünkü 2019'un ardından 2020'de öyle geriledik ki, sadece zirveye dönmek istedik."

"Kendimize odaklanarak, diğerlerine odaklandığımızdan daha fazla değer bulduk ve bu yaklaşımı bu sene de sürdürmek istiyorum."

"Mercedes ve Red Bull'un neler yaptığına çok fazla odaklanmamalıyız. Kendimize odaklanmalıyız. Zayıf yönlerimizin neler olduğuna bakmalıyız. Son birkaç senedir güçlü yanımız bu, zayıf yönlerimizi belirlemek ve hızlı bir şekilde onları düzeltmek için çalışmak oldu."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu sene de yapmamız gereken şey bu. Bunu başarılı bir şekilde yapabilirsek, başarının geleceğinden oldukça eminim." dedi.

Leclerc, Avustralya GP'yi tamamen kontrol altında götürdü. Monakolu pilot pole pozisyonundan başladığı yarışta tüm turları lider götürüp, en hızlı turu atarak yarışı kazandı ve F1'deki ilk grand slam'ini yaptı.

Leclerc, şu ana kadar gerçekleştirilen yarışlara baktıklarında bazı pistlerde daha kötü olmayı beklediklerini, bu yüzden bu hafta sonu Imola'da dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Leclerc, "Genel olarak oldukça güçlü bir araca sahibiz ancak ilk 3 yarışa geri dönüp baktığımızda, bazı yarışlarda aslında olduğumuzdan daha yavaş olmayı bekliyorduk."

"Burada pistin aracımıza biraz daha fazla uymasını bekliyoruz ancak tam tersi olursa ve düşündüğümüzden daha az güçlü olursak şaşırtıcı olmaz."

"Temkinli olmalıyız. Mücadele yakın, bu yüzden biz ya da Red Bull'dan kimin önde olacağını tahmin etmek güç. Bu hafta sonu aynı zamanda yağmur var. Bu araçlarla yağmurda nasıl olacağımızı bilmiyoruz. Geçmişte yağmur koşullarında zorlanıyorduk."

"Yarın hızlı bir şekilde mevcut koşullara en hızlı şekilde adapte olup en başından ayarlar açısından doğru aralıkta olmak çok önemli olacak." dedi.