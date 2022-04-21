Schumacher: "Ferrari'nin Sainz'la devam edeceği açıktı"

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Ferrari sürücü akademisi bünyesinde yer almaya devam eden Mick Schumacher'in adı 2022 sonrası için Ferrari ile anılıyordu.

Alman pilot, geçen yıl Haas ile F1'e adım attı ve bu yıl takımla ikinci yılını geçiriyor. Pek çok kişi Mick'in iyi performans göstermesi halinde kesinlikle Ferrari'ye geçeceğini düşünüyor. Fakat bu, önümüzdeki iki yıllık süreçte olmayacak.

Bunun sebebi, Carlos Sainz'ın iki yıllık yeni kontrat imzalamış olması ve aynı zamanda Charles Leclerc'in de yine 2024 sonuna kadar takımda kalacak olması.

Sainz'ın kontratı hakkında ne hissettiği sorusuna Schumacher, "Bence bu, Ferrari için oldukça açık bir karardı."

"Ellerinde iki harika pilot var. Carlos geçen yıl harika bir sezon geçirdi ve bu yılda birkaç çok iyi yarış çıkardı. Yani evet, bunun olacağı açıktı."

"Benim işim şu anda bulunduğum yerde elimden gelenin en iyisini yapmak olduğu için, kendi açımdan değişen bir şey yok. Bulunduğum yer de Haas ve onlar için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Son yarış Melbourne, Haas için pek iyi geçmemişti.

Bu hafta sonunun Melbourne kadar kötü olmayacağından emin olup olmadığı sorusuna Mick, "Asla olmayacağını söylemek zor. Fakat umarım bu yarışta olanlar çabucak tekrar etmez. Bu hafta sonu farklı bir format var, sprint sıralama formatı var. Bu yılın aracını, programı ve diğer şeyleri nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Fakat iyi performans göstermesi gereken bir aracımız var. Umarım her şey yolunda gider ve olmamız gereken pozisyonlara geri döneriz." dedi.

Mick, yağmur ihtimaliyle ilgili de şöyle dedi: "Yağışlı havayı seviyorum. Islak zemini sabırsızlıkla bekliyorum. Her zaman biraz heyecan kattığını ve işleri eğlenceli kıldığını düşünüyorum. Ayrıca ıslak zeminde araç kullanmak her zaman keyif aldığım bir şeydi. Şampiyonlar Yarışı ile bu alanda kendimi biraz daha geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images