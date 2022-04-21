Stroll: "Takımın büyüme hızı, Aston Martin projesine olan inancımızı korumamızı sağlıyor"

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2022 sezonuna zor bir başlangıç yapan Aston Martin'de Stroll ve takım arkadaşı Sebastian Vettel, AMR22 ile puan almayı başaramadılar ve bu yıl puan alamayan tek takım konumdalar.

Dalgalanma ve ağırlık problemleriyle boğuşan Aston Martin'in mevcut sorunları kısa vadede çözmesi pek mümkün görünmüyor.

Fakat Stroll, Aston Martin'in içinde bulunduğu durumla ilgili zorluklar yerine, takımın yaptığı gelişim çalışmalarına odaklanıyor ve fabrikadaki yenileme hızının kendisini "şoke ettiğini" söylüyor.

Stroll, "Gerçekten geleceğe odaklanmış durumdayız ve çok heyecanlıyız. Silverstone'daki fabrikalarda olup bitenler inanılmaz. Her şey çok hızlı ilerliyor.."

"Oraya gittiğim her haftada kaydedilen ilerlemeyi ve inşa edilen yapıların bu denli çabuk oluşturulduğunu görmek beni şok ediyor."

"Ayrıca halihazırda çok yetenekli insan grubuna yenileri katılıyor. Bence bu, büyüme sürecinde olan son derece heyecan verici bir proje ve geleceği sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Stroll, takımın babası Lawrence tarafından satın alınmasının ardından her şeyin bir gecede değişmesini beklemediğini ve ilerlemenin zaman aldığını belirtti.

“Şu anda büyüme aşamasındayız. Çok iyi insanları bir araya getiriyoruz ve zaten -takımda- çok yetenekli insanlar var. Şu anda büyüme süreci içerisindeyiz, hiçbir şey bir gecede olmuyor."

Lance Stroll, Aston Martin track walk with crew Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu, gerçekten bir gelişim süreci. Bu sezon neyi daha iyi yapabileceğimizi daha iyi anlamalıyız. Fakat önümüzdeki birkaç yılı ve takımın gittiği yönü görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Yani bu, bizim için tamamen gelecekle ilgili ve oldukça heyecan verici. Şahsen şu anda sadece buna odaklanıyorum."

Stroll'ün bu sözleri, takımın bu yıldan pek umutlu olmadığı anlamına geliyor.

Bu konuda Stroll, "Takım olarak gelişebileceğimize ve bu aracı daha ileriye taşıyabileceğimize eminim ve aynı zamanda olumluyum."

"Fakat F1'de siz gelişirken diğerleri de gelişiyor. Yani ortada yıl sonuna kadar devam edecek bir gelişim yarışı var."

"Bu sezon galibiyet için savaşacak mıyız? Hayır. Bu sezon podyum için savaşacak mıyız? Muhtemelen hayır."

"Puanlar ve benzeri şeyler için savaşabileceğimiz bir konuma gelir miyiz? Öyle olmasını umuyorum ve doğru şeyleri yaparsak, birbirimizi zorlarsak ve sahip olduğumuz sınırlamaları nasıl çözeceğimize dair fikirler üretirsek bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Yine de her şeyi zaman gösterecek." dedi.