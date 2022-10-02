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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir hafta sonu oldu"

Max Verstappen, Singapur Grand Prix'sinin kendileri için "unutulması gereken" hafta sonlarından birisi olduğunu söyledi.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Verstappen: "Bizim için unutulması gereken bir hafta sonu oldu"
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Max Verstappen, bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayabilirdi ancak Red Bull'un yakıt miktarını yanlış hesaplamasıyla sekizinci sıradan başlamak zorunda kaldı.

Geçişin zor olduğu pistte beşinci sıraya kadar yükselen Verstappen, Lando Norris'i geçmeye çalışırken lastiklerini kilitledi ve geriye düştü. Sonrasında da pite girmek zorunda kaldı.

En geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Hollandalı pilot, yedinci olarak hafta sonunu en azından altı puanla kapattı.

Bu yılki en kötü sonuçlarından birisini alan Verstappen, yarıştan sonra şöyle dedi: Açıkçası istediğimiz sonuç bu değildi."

"Başlangıçta aracın durmasını engelleyen sistem devreye girdi ve başlı başına çok kötü bir start oldu. Ondan sonra birkaç aracı geçmeye çalıştım ama bu pistte geçiş yapmak zor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bir noktada iyi pozisyonlara geri döndüm ve sonra Lando'yu kuru zemin lastikleriyle geçmek istedim. Fakat yanına varıp fren yaptığım anda aracın tabanı yere vurdu. Ayrıca kuru çizginin dışındaydım, o yüzden muhtemelen daha da tümsekliydi ve frenlediğimde araç yere çarptı, ön tekerlekler yerden kesildi."

"Tekerlekler tekrar asfalta çarptığında, kilitlendiler ve dümdüz gitmek zorunda kaldım. Lastiklerde büyük yanık noktalar vardı ve sonuç olarak pite dönmek zorunda kaldım."

Verstappen bu hata olmasaydı da yarışı podyumda bitiremeyeceğini düşünüyor.

"Farklı lastikler taktım ve sonunda puan barajına geri döndüm ama tabii ki istediğimiz bu değil. Zaten dördüncülükten öteye gidemeyecektik. Bizim için zor bir hafta sonu oldu... Her şey dünkü hatayla başladı. Kendinizi grubun ortasında bulur ve sonra da kötü bir başlangıç yaparsanız her şey biter."

"Her şey bizim aleyhimize gelişiyor gibiydi. Artık bu yarışı unutup Japonya'ya odaklanmak en iyisi."

 

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