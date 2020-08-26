Horner: "Yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamak kolay bir karardı"

F1 geçen hafta, 10 takımın da 2021'den itibaren yürürlüğe girecek olan yeni Concorde Anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Yeni dönemde ticari şartlar, gelir dağılımı ve yönetişim yapısı, takımlar, FIA ve F1 arasında gerçekleştirilen yoğun görüşmelerin ardından yeni önemli değişikliklere uğrayacak.

Mercedes, yeni Concorde Anlaşması'nın şartlarından memnun değildi ve buna rağmen Mercedes de dahil olmak üzere tüm takımlar, 18 Ağustos itibariyle Concorde Anlaşması'na imzalarını attılar.

Red Bull takım patronu Horner, Liberty Media ile yaptıkları Concorde görüşmelerinin eski F1 patronu Bernie Ecclestone ile yaptıklarından farklı olsa bile, Liberty'nin tüm süreç boyunca adil davrandığını belirtti.

Horner ayrıca her ne kadar açıklama yapan ilk takım McLaren olsa dahi, Concorde Anlaşması'nı imzalayan ilk takımın Red Bull olduğunu belirtti.

Horner, "Müzakereler, özellikle sporun karşılaştığı küresel zorluklar göz önüne alındığında uzun sürdü, ancak bazı açılardan önceki yıllara kıyasla oldukça kolay ve basitti."

“Geçmişte Bernie Ecclestone ile pazarlık yapmak her zaman çok keyifliydi, her zaman biraz farklıydı. Ancak Liberty, gerçekleştirilen müzakerelerde son derece adildi. Ayrıca yeni anlaşmayı Barcelona'da imzalayan ilk takım bizdik."

"Tüm bunlarla ilgili bütünsel bir bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Anlaşma şartları böyleydi, Chase Carey ve Liberty Media'nın masanın üzerine koyduğu şey buydu ve onu almak veya bırakmak takımların elindeydi."

"Elbette belirli noktalarda git geller oldu ve bazı takımları, diğerlerinden daha çok memnun eden unsurlar vardı. Ancak sonunda herkes, sporun iyiliği için geleceği dönük en iyi yolu seçme konusunda anlaşmaya vardı."

Yeni kurallarla birlikte, 10 takımın tamamının rekabetçi olması ve sürdürülebilirliğe sahip olması amacıyla daha para dağılımı daha adil yapılacak. Buna ek olarak 2021'de 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırı da geliyor.

Horner, yeni şartların sadece F1'i daha sürdürülebilir hale getirmekle kalmayacağını, aynı zamanda sporu daha geniş bir kitleye ulaştırmalarına da yardımcı olacağını belirtti.

Horner, "Bu, F1 için önemli bir anlaşma ve ayrıntılar gizli olsa bile, gelecek için istikrar ve süreklilik sağlıyor. Bu nedenle bunu kabul etmekten memnuniyet duyuyoruz."

"Liberty, sporu açma ve yeni taraftar kitlesinden ilgisini çekme konusunda kesinlikle bazı iyi şeyler başardı ve bu gerçekten olumlu bir şey."

"Şu anda en önemli zorluk, daha iyi yarışlar sunmak için 2022 yönetmeliklerini doğru şekilde uygulamakta." dedi.