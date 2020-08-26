Button: "McLaren'a geçiş Ricciardo için 'ya hep ya hiç' hamlesi olacak"

Daniel Ricciardo, HRT ile başladığı F1 kariyerinde Toro Rosso, Red Bull ve son olarak Renault takımlarıyla mücadele etti.

Avustralyalı pilot, sezon sonunda son iki yıldır yarıştığı Renault'dan ayrılacak ve McLaren'a geçiş yapacak.

2009 dünya şampiyonu ve eski McLaren pilotu Button'a göre, Ricciardo'nun bu hamlesi kariyeri için "ya hep ya hiç" hamlesi olacak.

"McLaren'a geçişle yaptığı bu hamle, onun kariyeri için ya hep ya hiç hamlesi olacak."

"Hâlâ genç bir sürücü, ancak size galibiyetler getirecek ve şampiyonluk için yarışmanızı sağlayacak bir takıma doğru ilerlemelisiniz. Bu, onun için önemli bir hamle. Arkasında Mercedes motoru olan bir McLaren, son derece rekabetçi olmalı."

"Renault ile sözleşme imzaladığında çok şaşırmıştım. Onun Red Bull'da Max Verstappen'i zorlamaya devam etmesini isterdim. Bence birbirlerini zorlayacaklardı ve sonunda harika bir savaşa dönüşebilirdi."

"Aslında Daniel'in Renault'ya geçiş kararını anlamadım. Hatta ona bile 'Renault'ya geçiş kararına anlam veremiyorum' dedim."

"Eminim zaman zaman bunu sorgulamıştır. Çünkü geri adım attığınız zaman, bir sürücü olarak bunu yaparsınız."

"Renault'da yarışması için kendisine çok fazla para ödendiğini biliyorum. Ama Red Bull'da da çok fazla para alabilirdi ve bu yüzden sorunun parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum."

"Bence bu, takım arkadaşınızla eşit muamele görmediğiniz ve takım içerisinde istenilmediğinize kadar giden bir şey ve bence bu hamleyi yapmasının nedeni buydu."

"Renault'da birkaç yıl geçirdi. Muhtemelen Red Bull'da yaptıklarına kıyasla Renault'da yaptıklarından daha fazla etkilendim. Nico Hulkenberg'i daha ilk yılında yenmesi etkileyiciydi."