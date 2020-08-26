"F1 takımları, seyircili yarışlar hakkında endişeli"

Formula 1 yönetimi, koronavirüs nedeniyle bu yıl çoğu yarışı seyircili yapmamayı düşünüyor. Fakat hem Portimao hem de Rusya GP için seyircili yarış hazırlığı var.

Rusya GP bilet satışları günler önce başladı ve yaklaşık 30 bin kişilik bir taraftar grubunun Sochi pistine alınması bekleniyor.

Ek olarak Portimao'nun da 50 bin kişilik bir taraftar grubunu piste alma planı yaptığı ortaya çıktı.

Ancak koronavirüs tehlikesi devam ediyor ve daha fazla insanın piste gelmesi, sürücülere ya da personele virüs bulaşma ihtimalini artırıyor.

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, takımlar seyircili yarış fikrinden rahatsız. Habere göre, birkaç takım patronu konuyla ilgili endişeliler ve ekiplerinin sağlığından endişe ediyorlar.

Bununla birlikte Portimao pistinin patronu Paulo Pinheiro, seyirciler gelse bile çok büyük önlemler alınacağını belirtti.

"Sistemimize aşırı yüklenmemek önemli. 50 bin seyirci en uygun rakam. 50 bin kişide baskı, önemli ölçüde daha düşük olacak. Ayrıca seyircili yarış olması, her şeye izin verileceği anlamına gelmez."

"Bir bilet satın aldığınız zaman, kabul etmeniz gereken çok sayıda kuralla birlikte evinize gönderiliyorlar."

“Maske sadece yemek ve bazı şeyler için çıkarılabilir. Ayrıca tuvalete gitmesi gerekenler bunu görevlilere danışarak yapmalılar. Normal olmayacak."

"İşler her zamanki gibi olmayacak. Araba kiralama yerleri ve rotalar da sınırlı olacak."

"Büyük bir etkinlik olacak, ancak herkesin kurallara uyması gerekiyor. Gelecekteki tüm büyük etkinlikler için test niteliği taşıyoruz, bu nedenle taraftarların doğru davranması gerekiyor."