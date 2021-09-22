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Horner: "Son yedi senede Toto'nun hiçbir zaman rakibi olmadı"

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Christian Horner, kendisinin aksine, Toto Wolff'ün, F1'in turbo hibrit çağı boyunca hiçbir rakibi olmaması nedeniyle, bir rakibi olmasına alışık olmadığını söyledi.

Horner: "Son yedi senede Toto'nun hiçbir zaman rakibi olmadı"

Bu sezon hem pist üzerinde hem de şampiyonluk savaşlarında pek çok kez yakınlaşan Mercedes ve Red Bull'da, takım patronları da pek çok kez mücadele etmek zorunda kaldılar.

Wolff pek çok kez Horner'ı, Lewis Hamilton'a kişisel saldırması ve kameralara oynaması konusunda eleştirmişti. 

Horner ise, Mercedes'in 2014'ten beri kurduğu dominasyondan dolayı Wolff'ün rakibi olmadığını ve rakipleri ile nasıl mücadele edeceğini bilmediğini söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Red Bull takım patronu Horner, "Bence Toto'nun son yedi senede hiç gerçek rakibi olmadı."

"Toto, rakibi olmasına alışık değil. Bu, onun için yeni bir deneyim."

"Biz ise kazandığımız dört şampiyonluktan en az ikisini (2010 ve 2012) yakın mücadelelerin ardından kazandık, özellikle Ferrari'ye karşı." dedi.

Horner aynı zamanda tansiyonun artmasının nedenini, yeni getirilen kuralların Mercedes'ten ziyade kendi takımına yaramasına ve Red Bull'un kurduğu yeni motor üretme operasyonunda, Mercedes elemanlarını kadroya katmasına bağladı.

Britanyalı takım patronu, "Pist dışında her zaman çok fazla politika oldu."

"Kış testleri başladığında yüksek eğimli araçların, düşük eğimli araçlara göre yeni kurallardan daha fazla faydalandığını görmüş olduk."

"Daha sonrasında bir motor fabrikası inşa etmeye başladık. Tabii ki de Birleşik Krallık'ta bulunan en yetenekli çalışanları kadromuza katmak istedik, bunların bazıları da Mercedes adına çalışıyordu."

"Tabii ki bu durum da sizi, Noel'de kimlere posta kartı atılacağı listesinde en üst sıralara çıkarmıyor." dedi.

Honda'nın 2021 sonunda F1'den ayrılacağını açıklamasının ardından Red Bull, kendi motorunu üretme kararını almıştı. 

Bu karar ise Red Bull'un başka bir üreticiye müşteri takım olmama isteği, aynı Honda ile olduğu gibi bir üretici ile fabrika takımı olabilecekleri bir anlaşma yapılması isteği ardından ortaya çıkmıştı.

Ancak Horner, an itibariyle bu konuda herhangi bir plan yapılmadığını açıkladı.

Horner konu hakkında, "Asla, asla dememelisiniz, ancak an itibariyle böyle bir planımız bulunmamakta. Kendi motorumuzu kendimiz üreteceğiz." dedi. 

Eğer böyle bir anlaşma yapılması durumunda Porsche ve Audi'nin adları öne çıkıyor. İki üreticinin birden spora katılma ilgisi biliniyor, Horner da bu ilginin iyi bir şey olduğunu belirtiyor.

Red Bull takım patronu, "Diğer büyük şirketlerin F1'e ilgi duyması gayet güzel bir şey."

"Bu, serinin hâlâ cezbedici bir tarafı olduğunu gösteriyor. Formula E'de ise bunun tam tersini görüyoruz, çünkü pek çok marka spordan çekiliyor."

"2025-2026'da hangi motora sahip olursak olalım, motorun iyi bir sese sahip olması ve insanları eğlendirmesi gerekiyor, çünkü F1'in bir şov tarafı da var. Elektrikli yarışlar bu çıkışı yapamadı. F1'in ise net bir amaç taşıması gerekiyor." dedi.

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