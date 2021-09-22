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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Ricciardo: "Monza zaferi harika fakat Sochi'de daha iyi olmak istiyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Monza zaferinin hem kendisi hem de takım için çok değerli olmasına rağmen, Sochi'de daha iyi olmalarını ümit ediyor.

Ricciardo: "Monza zaferi harika fakat Sochi'de daha iyi olmak istiyorum"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, bu yılın başlarında yeni takımına adapte olmakta zorlansa da, Monza'da karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendirdi ve kazandı.

Rusya GP öncesi konuşan Ricciardo, kaydettiği ilerlemeden ve Monza sonucundan memnun olduğunu ancak Sochi'de bunu devam ettirmeyi umduklarını söyledi.

Avustralyalı pilot, "Monza yarışının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti fakat podyumun en üst basamağına olan geri dönüşü düşünmek hâlâ çok iyi hissettiriyor."

"Arka arkaya düzenlenen üç yarışı bitirmek için bundan daha mükemmel bir yol isteyemezdik. Ön tarafta savaşmayı seviyorum ve yarışı kazanma şansı yakaladığım için mutluydum. Bu duble, hem takımın hem de benim sıkı çalışmalarım sonucu mümkün oldu."

"McLaren'la çıktığım bu yolculuğun başlangıcından beri, yeni bir araca adapte olmanın getirdiği zorluklarla uğraşıyorum fakat takım bana gerçekten destek oldu."

"Bu tabloyu tamamlayan parçaya sahip olmak harika ve takımın da yarış kazananların arkasına dönmesi harika. Takım uzun zamandır çalışıyor ve ben sadece altı aydır bu sürecin içerisindeyim."

"Hepimizin ihtiyacı olan şey tam olarak buydu. Kesinlikle bu güzel anın keyfinin çıkarmaya çalıştım ama şimdi Rusya'ya odaklanma vakti geldi."

"Bu hafta sonu Monza'daki performansımın üzerine daha fazlasını eklemek istiyorum  ve rakiplerimizle mücadeleye devam edebilmek için önemli puanlar kazanmaya çalışacağım."

"Sochi, geçiş yapmak için zorlu bir pist olabilir. Bu yüzden Pazar günü mümkün olan en iyi puan şansını alabilmek için sıralama turlarından en iyi şekilde yararlanmak çok önemli olacak." dedi.

Lando Norris de Rusya'daki güçlü performanslarını Sochi'ye taşıyabilmelerini umut ediyor.

"Monza, takım için tamamen özeldi ve takımdaki herkes bu başarıyı hak etti."

"Geçen hafta tüm takımla beraber fabrikada bu sonucu kutlamak, bunun herkes için ne kadar önemli olduğunu gösterdi."

"Duble yapmak hepimizin gurur duyabileceği bir şey. McLaren'ın, bir takım olarak çıktığı bu yolculuğun bir parçası olmaktan ve ilerleme kaydetmeye devam ettiğimizi görmekten çok memnunum."

"Her hafta sonu böyle olmayacağını bildiğimiz için kendimizi bu sonuca kaptırmıyoruz."

"Kendimizi mümkün olan en iyi pozisyona sokmaya ve araçtan, pit stoplardan, stratejiden ve diğer her şeyden en üst iyi şekilde faydalanmaya devam etmeliyiz."

"Rusya'ya girerken, takımlar şampiyonasındaki üçüncülük savaşı hâlâ çok yakın ve sezonun son yarışına kadar bu şekilde kalacak gibi görünüyor."

"Umarım İtalya'da yakaladığımız ivmeyi sürdürebilir ve takım için sağlam puanlar alabiliriz."

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrate on the podium with shoeys

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrate on the podium with shoeys

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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