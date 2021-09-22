Marko: "Hamilton'ın ciddi sorunları olsa 'komik kıyafetiyle' galaya gitmezdi"

Marko, Hamilton ve Mercedes'in ''yaralanma konusundaki hikayeleri'' üzerinde yorumlarda bulunmuş ve 36 yaşındaki sürücü ile takımının bir ''şov'' ortaya koyduğunu söylemişti.

Eski Formula 1 sürücüsü Ralf Schumacher da bu konuda Marko'ya katıldı ve Hamilton'ı kazayı ''dramatize'' etmekle suçladı.

Alman yayıncı n-tv'ye konuşan Dr. Marko şu ifadeleri kullandı: ''Bu, hayati tehlike içermeyen bir olaydı.''

''Eğer şiddetli boyun ağrısı veya başka sorunları olsaydı, ertesi gün New York'a uçmaz ve böyle komik bir kıyafetle giymezdi.''

''Eğer böyle bir boyun ağrısına rağmen yedi saatlik bir uçuşa çıktıysa, demek ki o kadar da ciddi değil.''

Marko'nun yorumları, Red Bull ve Verstappen'in, Hollandalı pilot ile Hamilton arasındaki olayları pot ciddiye almadığının bir göstergesi olarak görülebilir fakat Marko bunu reddediyor.

''Max'ı etkilemeye çalışıyoruz ki karşılıklı saygı olsun ve kazalardan mümkün olduğunca kaçınabilsinler.''

''Ancak onlar yarışçılar. Vizörü indirdiğinizde, bunların hepsi unutuluyor.''

Red Bull henüz Verstappen'in Sochi'de motor değişimi yüzünden grid cezası alıp almayacağına karar vermedi.

Kaçınılmaz dördüncü Honda güç ünitesine geçilmesiyle Verstappen ceza alacak ve Sochi bunun için uygun bir yer olabilir.

Monza'da Hamilton'la yaptığı kazadan sonra grid cezası alan Verstappen zaten Rusya Grand Prix'sine üç sıra geriden başlayacak.

RTL'ye konuşan Dr. Helmut Marko şu ifadeleri söyledi: ''Motor tarafında kısıtlıyız. Silverstone'daki motorun hasarı nedeniyle motoru ilerleyen yarışların birinde değiştirmeliyiz.''

''Sıralamaları bekleyeceğiz, havayı bekleyeceğiz ve sonrasında bir karar vereceğiz.''

Marko, aynı zamanda Sochi'nin kaçınılmaz motor cezasını almak için iyi bir yer olabileceğini de düşünüyor.

Marko, ''Olabilir. Bu geçiş yapma ve puan alma olasılığına bağlı olarak değişir, özellikle de arkalardan başlarsak.'' dedi.

Hamilton'la yaşanan kazanın ardından alınan üç sıra grid cezası hakkında konuşan Marko, Red Bull'un hakemlerin kararını ''kabul ettiğini'' söyledi fakat, ''Bize bu bir yarış kazasıydı.'' diye de ekledi.