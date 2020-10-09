Horner: “Red Bull ile AlphaTauri’nin aynı motoru kullanması gerekecek”

Geçmişte bu iki takımın farklı motor tedarikçileri kullandığı zamanlar olmuştu ve bunun son örneği 2018 sezonuydu. Red Bull o sezon Renault kullanırken, o zamanki ismi Toro Rosso olan AlphaTauri, Honda motoru kullanmıştı.

Ancak bu iki takım arasındaki mevcut iş modeli, vites kutuları ve ilgili arka süspansiyon gibi teknolojileri paylaşmaları etrafında inşa edildi ve bu, aynı motoru kullanırlarsa gerçekleşebiliyor.

Horner, “Bunun, daha çok bir alana bir bedava gibi bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sinerji projeleri sebebiyle, güç aktarma organlarının entegrasyonu sebebiyle, iki takımın farklı güç üniteleriyle çalışabileceği düşünülemez.”

“Bu, özellikle IP gibi, farklı tedarikçilerden gelen her çeşit karmaşıklığı ortaya çıkartıyor. Bu yüzden her iki takımın farklı güç ünitesi çözümlerine sahip olması ideal olmaktan uzak olacak.” dedi.

AlphaTauri takım patronu Franz Tost da iki takımın aynı motor tedarikçisini paylaşmaya devam etmesi gerektiğini ve Faenza merkezli takımın, vites kutusu departmanını kapattığını söyledi.

Tost, “Red Bull Racing’in kullandığından farklı bir güç ünitesi kullanmak istemiyoruz. Çünkü sinerji sürecine devam etmek istiyoruz.”

“AlphaTauri olarak yine kendi vites kutumuzu, arka süspansiyonumuzu ve bunun gibi şeyleri tasarlamak istemiyoruz. Red Bull Technology ile çok yakın bir işbirliğimiz var ve onlarla devam etmek istiyoruz ve kesinlikle aynı motora sahip olmak istiyoruz.”

“Geçmişte oluşturduğumuz sinerjiler sebebiyle Red Bull Racing ile aynı güç ünitesine sahip olmak istiyoruz. Ve her iki takımın farklı güç ünitesine sahip olduğu, her iki takım için de önemli olan sinerjiyi kullanamadığımız zamanlara dönmek istemiyoruz.” dedi.

Horner, 2022 ile ilgili kararın bu sene sonundan önce verileceğini vurguladı.

“Tüm seçeneklerimiz değerlendirmeliyiz. Red Bull gibi bir takım standart bir müşteri takımı değil. Takımın istekleri çok yüksek, takım kazanmak istiyor, mücadele edip dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyor.”

“Bu yüzden kesinlikle yıl sonundan önce elimizdeki seçenekler üzerinde durmalı ve düşünmeliyiz. Açıkçası tüm seçenekleri değerlendirmeli ve bunu takriben kararlar vermeliyiz.”

“2022’de en rekabetçi yolun ne olduğuna bakmak, bizim görevimiz ve zamanımız var. Honda, bize bu zamanı verdi. Bu kararı gelecek senenin ilkbahar aylarında veya sonbaharında verselerdi, bizim için daha kötü bir senaryo olurdu.”

“Honda ile ilişkimizin henüz yarısındayız. Ve beraber olduğumuz dönemde çok şey başardık ve beraber geçireceğimiz zamanda çok daha fazlasını başarmayı hedefliyoruz.”

“Açıkçası, yılın sonuna kadar cevaplanması gereken daha büyük sorular var.”

“F1’e gelecek olan yeni bir üretici yok. Toto, önceki toplantıda Mercedes’in bize motor tedarik etme konusunda isteksiz olduğunu açıkça belirtti. Bu da seçimlerimizi kısıtlıyor ve bizi diğer iki tedarikçi ile sınırlıyor.”

“Mücadele etmek ve dünya şampiyonlukları kazanmak istiyoruz. Red Bull’un sporda olmasının sebebi bu.”

“Burada yapılması gereken şey bu. Ve bunu sadece rekabetçi bir güç ünitesiyle yapabiliriz. Ve dediğim gibi, bunun için de zaman ayırmalı ve gerekli araştırmayı yapıp buna özen göstermeliyiz.”