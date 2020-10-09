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Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un ön kanat sırrı ifşa oldu

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Red Bull'un ön kanat sırrı ifşa oldu
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Bu sene COVID-19 protokolleri nedeniyle gazetecilerin ve fotoğrafçıların pit yolunda araçlara çok fazla yaklaşamaması, takımlara ait sırların eskisi kadar ifşa olmasının önüne geçti.

Ancak Ferrari'nin burun bölümünde yaptığı yenilik, Sebastian Vettel'in Rusya'daki kazasında açığa çıkmıştı.

Eifel GP'nin ilk gününde pist üstünde aktivite olmaması nedeniyle, gazeteciler takımların garajlarda neler yaptıklarını daha iyi analiz edebildiler. Bu analizlerde Red Bull'un ön kanadındaki ilginç çözüm de açığa çıkmış oldu.

Takım mekanikerleri normalde ön kanatlarını taşırken çok dikkatli davranırlar çünkü farklı açılardan, tasarıma dair gizli bölümlerin açığa çıkmasını engellerler.

Nürburgring'de ön kanadı taşıyan mekanikerin bir anlık dalgınlığı, farkına varmadan araç altındaki gizli kanalın (kırmızı ok) açığa çıkmasını sağladı.

Red Bull Racing RB16 front wing footplate detail

Red Bull Racing RB16 front wing footplate detail

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Şu an için bu deliğin tam olarak ne amaçla kullanıldığı bilinmiyor. Bu delik ön taraftaki basıncı değiştiren basit bir sistem mi yoksa ön tekerleğe giden hava akımını dışarı yönlendirerek ön lastiklerdeki türbülansı azaltan zekice bir sistem mi henüz tam olarak belli değil.

 

Red Bull Racing RB16 front wing end plate detail

Red Bull Racing RB16 front wing end plate detail

Photo by: Giorgio Piola

Ön kanat kenar plakasında yer alan şişkinlik (üst resim, kırmızı ok), muhtemelen ön kanadın dış bölümünde zekice bir çözüm olduğunu işaret ediyor. Kanadın alt bölümündeki kanalın ardından, kenar plakasının arka tarafında iki küçük delik olduğu ortaya çıktı. Yani ön kanat altından giren hava akımı, kenar plakasının arkasındaki iki deliğe doğru yönlendiriliyor.

Geçen sene ön kanat kuralları yeniyken, takımlar ön kanat kenar plakasının arka kısmını aşağı doğru keserek hava akımını dışarı doğru yönlendirmeye çalışmıştı. Bu sistem aynı işi görecek daha karmaşık bir tasarım olabilir.

Red Bull Racing RB16 front wing footplate detail

Red Bull Racing RB16 front wing footplate detail

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Çözümün tam olarak ne işe yaradığına bakmaksızın, Adrian Newey ve Red Bull takımının Mercedes'le farkı kapatmak için bir kez daha aerodinami tarafında sınırları zorladıklarını söyleyebiliriz.

RB16 bu sene aerodinamik denge açısından zorlanıyor olsa da takım, bu durumu aşmak ve aracı daha hızlı hale getirmek için çalışıyor. Ön kanatta uzmanlaşmak, bu süreçte kritik olabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Giorgi Piola

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