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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Schumacher ve Ilott’un testlerini muhtemelen Abu Dhabi’ye bırakacak

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Ferrari, Schumacher ve Ilott’un testlerini muhtemelen Abu Dhabi’ye bırakacak
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Ferrari, planlanan antrenman turu sürüşleri hava şartlarından dolayı iptal olan Mick Schumacher ve Callum Ilott’u “büyük olasılıkla” Abu Dhabi’de piste çıkartacak.

Mick Schumacher, Alfa Romeo walks the track

Ferrari Sürücü Akademisi üyeleri Schumacher ve Ilott’un ilk F1 yarış hafta sonu sürüşlerinin Cuma günü ilk antrenman seansında sırasıyla Alfa Romeo ve Haas takımları için yapması bekleniyordu.

Fakat yağmur ve sis dolayısıyla Nürburgring’den havalanamayan tıbbi helikopter, seans boyunca herhangi bir sürüş olmasını engelledi ve iki pilotun piste çıkma umutlarını bitirdi.

Önümüzdeki yarışların düzenleneceği pistlerin takımlar için antrenman turu sürüşleri yapmasını zorlaştırmasıyla Schumacher ve Ilott’un sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’sine kadar beklemesi olası.

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Sonraki 3 yarışın hepsi yakın zamanda F1’in yarışmadığı pistlerde düzenlenecek -Algarve, Imola, Türkiye- ve Imola’da yarış hafta sonu sadece 2 gün sürecek.

Bu sebeple Ferrari F1 takım patronu Mattia Binotto, planlanan sürüşlerin sezon son yarışından önce yapılabilmesine ihtimal vermiyor.

Binotto, “İkisi için de üzücü bir durum, F1'deki ilk resmi sürüşlerini bu pistte yapmaları çok güzel bir fırsat olurdu” dedi.

“Tabi ki diğer yarışlara ayarlamaya çalışabiliriz ama çok zor olacak. Bence sonraki yarış Portimao, F1’deki herkes için yeni bir pist, dolayısıyla en iyi pilotlarımızın bile antrenmana ihtiyacı olacak.”

“Sonrasında Imola var ama sadece Cumartesi ve Pazar günleri koşulacak; sonrasında da Türkiye yine yeni bir pist.”

“Devamında son F2 yarışlarının olduğu Bahreyn var, dolayısıyla orada F2'ye odaklanmaları gerekecek.”

“Bir sonraki fırsatları muhtemelen Abu Dhabi’de olur, daha erken değil. Tabii ki kaçırılmış bir şans ama yine dediğim gibi, başka seçeneğimiz yok.”

Ferrari’nin Abu Dhabi’de Schumacher veya Ilott’u Alfa Romeo’da teste çıkarması muhtemelen, Yas Marina’da antrenmana çıkması planlanan bir diğer akademi üyesi Robert Shwartzman’ın test şansının yok edilmesi demek.

Schumacher ve Ilott F2 şampiyonasında sırasıyla 1. ve 2. sıradalar. F2’de geriye kalan 2 yarış ise Bahreyn'deki iki Formula 1 hafta sonunu destekleyecek şekilde Kasım sonu ve Aralık başında gerçekleştirilecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Callum Ilott , Mick Schumacher
Takımlar Haas F1 Team , Alfa Romeo , Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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