Horner: "Honda'nın kalacağını bilseydik, motor departmanını kurmazdık"

Honda, 2021 yılında Formula 1'den ayrılacağını duyurmuş fakat sonrasında Red Bull ve AlphaTauri'ye 2025 sonuna kadar motor tedarik etme kararı almıştı.

Şu anda sporda "resmi" olarak yer almayan Japon üretici, 2026 yılında yeni kurallar yürürlüğe girdiğinde, spora geri dönme kararı aldı.

Fakat bu geri dönüşü Aston Martin ile yapacaklar çünkü Red Bull, çoktan kendi güç ünitesi departmanını kurdu.

Honda ile son iki yılda şampiyonluk yaşayan ve üçüncü şampiyonluğuna doğru ilerleyen Max Verstappen, Honda'nın Aston Martin ile anlaşmasını "üzücü" olarak yorumlamıştı.

Horner, Red Bull'un bu yaşananlardan en başından haberdar olsaydı, kendi departmanını kurmayacağını kabul ediyor.

Horner şunları söyledi: "Bu kesinlikle pahalı bir karar!"

"Red Bull'un geleceği açısından bakarsak, artık bir müşteri olmaktan çıktık."

"Güç ünitesini şasiyle tam entegre şekilde kullanmamızın ve motor ile şasi mühendislerinin yan yana çalışmasının getirdiği sinerjinin, uzun vadede önemli avantajları olacağını düşünüyorum."

Red Bull Racing RB18 with Honda logo Photo by: Giorgio Piola

"Fakat Honda'nın çekilme kararı olmasaydı, bu atılımı yapmazdık."

Red Bull Powertrains'in kurulmasının ardından Red Bull, daha fazla kişiyi istihdam etme fırsatı buldu ve yakında Ford ile çalışacak.

Horner, "Kendi motor fabrikamızı kurmak adına bizi teşvik ettikleri için onlara minnettarız."

"Bu projenin yarattığı ve sağladığı istihdam, Ford ile kurduğumuz ortaklık, hem Red Bull hem hissedarların projeye olan bağlılığı ve gelecek için heyecan verici."

"Bugün Honda'nın kararının ne olduğunu bilseydik, aynı kararı verir miydik? Kesinlikle hayır."

"Fakat artık bu kararı verdik ve bu karara bağlıyız. İlerleme kaydettiğimiz sürece, bunun uzun vadede grubumuza daha fazla fayda getireceğini düşünüyoruz." dedi.