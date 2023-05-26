Monako GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı!

Bir saat üzerinden gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava sabahla hemen hemen aynı sıcaklıktaydı ancak pistin yol tutuşu sabaha göre farklıydı.

Seansın ana konusu pist dışına taşan isimler ve trafikti. Çoğu sürücü trafikten şikayet ederken, tünelin çıkışında sık sık şikanı kesen isimler oldu.

Seans içerisindeki en büyük olay Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın birkaç yıl önce Charles Leclerc'in yaptığına benzer şekilde aracının sağ ön tekerleğini bariyerlere dokunup, süspansiyonunu kırması ve ardından kerbe çıkarak sağ taraftaki bariyerlere çarpmasıydı. Bu temasın ardından araçta büyük hasar oluştu ve Sainz seansa veda etti.

Yuki Tsunoda seans içerisinde aracını duvara sürten isimlerden birisiydi fakat başka bir kaza veya olay olmadı.

İlk 15 dakikalık bölümde Red Bull pilotu Max Verstappen 1:13.857'lik turuyla liderdi. Sonrasında bu turu 1:13.567'ye çekti.

Hızlı turlarına devam eden Hollandalı sürücü 1:13.312 yaparken, yumuşak lastiğe geçen Fernando Alonso 1:12.786 ile liderliği aldı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari'nin iyi göründüğü seansta Sainz 1:12.569'la liderliği vatandaşından alırken, Max Verstappen trafiğe rağmen 1:12.462 yaptı ve yeniden ilk sıraya oturdu.

Kırmızı bayrak sonrası sürücülerin odak noktası yarış temposu olduğu için, son bölümde tablo değişmedi. Sonuç olarak Verstappen, cuma gününü lider tamamlayan isim oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc sakin bir seans geçirip 0.065 saniye geride ikinci olurken, Sainz 0.107 saniye geride üçüncü oldu.

Bu hafta sonu güçlü olması beklenen Aston Martin pilotu Fernando Alonso, trafiğe en çok yakalanan isimlerden birisi olmasına rağmen 0.220 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı.

McLaren'dan Lando Norris'in 0.444 saniye geride beşinci olduğu seansta, yine trafikte kalan Mercedes pilotu Lewis Hamilton 0.498 saniye geride altıncı oldu.

Sergio Perez, en hızlı yedinci en iyi zamanı yaptı, takım arkadaşı ve lider Verstappen'le arasında 0.529 saniye vardı!

Yeni güncellemeleri test eden Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas 0.588 saniye geride sekizinci, Alpine pilotları Pierre Gasly ve Esteban Ocon ise sırasıyla dokuzuncu ve onuncu oldu.

Lance Stroll, takım arkadaşı Alonso'nun 0.5 saniye ardında kaldığı seansı 11. bitirirken, doğru dengeyi yakalamakta zorlanan George Russell 12. oldu. Bu 12 isim sadece 0.729 saniye içerisinde dizildi.

Zhou Guanyu, Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in önünde 13. olurken, Yuki Tsunoda 16., Nyck de Vries ise 17. oldu.

Son üç sırada ise Oscar Piastri, Alex Albon ve Logan Sargeant yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı yarın 13:30'da gerçekleştirilecek.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images