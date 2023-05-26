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Formula 1 / Monako GP Haberler

Aston Martin, Monako'da kazanma konusunda büyük umutlu

Aston Martin F1 Takım Patronu Mike Krack, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako GP'yi kazanma konusunda büyük umutlara sahip olduklarını kabul etti.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in cockpit

Takımın yıldız pilotu Fernando Alonso, bu sene gerçekleştirilecek olan Monako, Macaristan ve Singapur GP'lerinin kıvrımlı yapılarıyla kendilerine kazanma fırsatı sağlayabileceğini söylemişti.

Aston Martin, bu hafta sonu yapılacak olan Monako GP'ye, şu ana kadar aldığı sonuçlarla Red Bull'un arkasında en iyi ikinci takım olarak geldi. Alonso ve Aston Martin, sezonun ilk 5 yarışının dördünde podyuma çıkarak en iyi ikinci pozisyonda yer alıyorlar.

AMR23 her ne kadar Ferrari ve Mercedes'le mücadele edebiliyor olsa da, şu ana kadar Red Bull ile mücadele edemedi.

Ancak Monako'nun yüksek yere basma gücü gerektiren kıvrımlı yapısı, Aston Martin'in güçlü yönlerine uyuyor.

Monako'da Perşembe günü konuşan Krack, "İki pilotumuzla birden Monako için büyük umutlara sahibiz. Harika bir aracımız var. Simülatörde her ikisi de çok heyecanlandı."

"Ancak rekabeti unutmamalıyız. Burada pek fazla düzlük olmadığı doğru."

"Ancak Red Bull, Ferrari ya da Mercedes'i şu ana kadar yüksek yere basma gücünde de görmediğimiz doğru çünkü henüz bu tür pistlere gitmedik."

"Bu yüzden 'Kolayca önde olacağız' demek çok kolay olur. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Her zaman %100 seviyede olmamız gerekecek." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aston Martin AMR23, düzlüklerde yavaş kalıp virajlarda hızlı olduğu için bu yarış öncesinde favorilerden birisi olarak gösteriliyor. Buna karşı Krack, rakiplerinin de çok güçlü olacağından emin.

Krack, "Bizim ya da herhangi birisi için yanlış gidebilecek birçok şey var."

"Bu yüzden öncelikle F1'de rekabet seviyesinin ne kadar sert, rakiplerimizin ne kadar üst seviyede olduğu konusunda saygılı olmalıyız."

"12 ay önce Monako'da kazanmaktan bahsedemiyorduk. Bu yüzden, nereden geldiğimizi asla unutmamalıyız ve başımızı eğip sıkı çalışmalı, sonunda nerede bitirdiğimize bakmalıyız."

"Tahmin yürütmek kolaydır ancak hızlı bir şekilde tahminleriniz başarısız olabilir. "

"Yıldızlara bakmalıyız ancak ayaklarımız yere basmalı ve sıkı çalışmalıyız. Ancak bu hafta sonu iyi bir sonuç alabilmek için her zaman minimum %100 olmamız gerek."

"Eğer alacağımız sonuç podyumdan daha iyi olursa, bunu seve seve kabul ederiz. Ancak bunu başarmak zor olacak." dedi.

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