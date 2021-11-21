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Formula 1 / Katar GP Haberler

Horner, FIA'dan özür diledi!

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, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Katar GP'sinde medya üzerinden FIA'yı ve bir hakemi eleştirdiği sözleri nedeniyle özür diledi.

Horner, FIA'dan özür diledi!

Losail'de yapılan yarışın ardından Horner, FIA'nın ve hakemlerin itibarını zedelediği ve bu nedenle Uluslararası Sportif Kuralları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle hakemler tarafından görüşmeye çağırılmıştı.

Bunun nedeninin ise, Max Verstappen'in sıralamalarda çıkan çifte sarı bayrağa uymaması nedeniyle bel sıra grid cezası almasının ardından Horner'ın yarış öncesinde Sky F1'a verdiği röportaj olduğu tahmin ediliyor.

Hakemler ile yaptığı görüşmenin ardından Horner, yaptığı açıklamalardan dolayı - özellikle olay içerisinde yer alan hakemlerden - özür diledi.

Sky'a konuşan Horner, "Bir takım yorumlar yapıldı. Bence, yarış öncesinde yaptığımız röportjda bana hakemlerle ilgili soru sordunuz ve... şunu netleştirmek isterim ki hakemler çok ama çok iyi bir iş yapıyorlar."

"Onlar tamamen gönüllü bir şekilde buradalar ve inanılmaz bir iş yapıyorlar. Daha önce söylediğim sözler hakemler hakkında değil, olan olay hakkındaydı."

"Bu nedenle herhangi bir kişi dediklerimden dolayı incindiyse, o zaman tabii ki de özür dilemem gerekiyor. Buna rağmen içinde bulunduğumuz durum çok can sıkıcı."

"FIA ile konuştum. Eğer bir suç işlediysem bunun için özür diledim çünkü benim amacım bu değildi." 

"Benim sinirim bir hakem üzerinde değildi. Ben, bir aracın sarı bayrak çıkmadan sürüşüne devam etmesi, diğer aracın sürüşünde tek sarı bayrak çıkması, diğer araçta da çifte sarı bayrak çıkması olayına sinirlendim. Bu noktada bir istikrarsızlık var."

"Bu tip olaylardan bir şeyler öğrenebiliriz. Spor olarak bunlardan öğreneceğimiz çok şey var. Ancak tüm hakemlere şunu söylemem gerekiyor: bizim size ihtiyacımız var, bize göre siz inanılmaz bir iş yapıyorsunuz. Eğer bir suç işlediysem de bunun için özür dilerim." dedi.

Horner, ilk açıklamasındaki sinirinin, şampiyonluk mücadelesindeki baskıyı ortaya çıkarmadığını söyledi -  Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün geçtiğimiz hafta Brezilya'da kameralara dönerek yaptığı hareketlere de göndermede bulundu.

Konu hakkında konuşan Horner, "Bana göre biz, duygularımızı ortaya koymadan gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ben kameralara küfür edip onlara işaret etmiyorum veya ona benzer şeyler yapmıyorum."

"Ben net bir insanım. Düşündüğümü söylerim. Eğer bir g*t gibi davranıyorsanız, size g*t gibi davrandığınızı söylerim." dedi.

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